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Съемки воссоединения «Друзей» пройдут в начале апреля

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:49

HBO Max утвердил дату съемок специального эпизода «Друзей» — они пройдут 5 апреля. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

В проекте примут участие все звезды сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Кроме того, в спецэпизоде снимутся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

Съемки пройдут на студии Warner Bros. в калифорнийском городе Бербанке — именно там снимали весь оригинальный сериал. Реюнион «Друзей» снимет телепродюсер Бен Уинстон.

Спецэпизод станет первым воссоединением всего каста «Друзей» с окончания шоу. Вместе с тем продюсеры уточняли, что серия не будет как таковым продолжением сериала. Актеры предстанут в роли самих себя, а не будут играть уже полюбившихся зрителям персонажей.

Съемки реюниона уже несколько раз откладывали из‑за пандемии коронавируса. Первоначально выпуск должен был выйти в марте 2020 года перед запуском «Друзей» на HBO Max.

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