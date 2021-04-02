Россия не согласилась с Глобальной стратегией по борьбе с ВИЧ. В ней нет пункта о семейных ценностях

Россия не согласилась с Глобальной стратегией по борьбе с вирусом иммунодефицита человека на 2021–2026 годы, которую разработала Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

В МИДе отметили, что Россия готова продолжать искоренять заболевание, в том числе в рамках международных соглашений. Однако от предложенного ЮНЭЙДС документа страна вынуждена отмежеваться.

Причиной такого решения стало несогласие российских специалистов с рядом положений стратегии, в частности, с мерами по лечению наркоманов, и включение в документ «не согласованных на международном уровне терминов и концепций».

«В этом документе, который призван стать ориентиром для всего мирового сообщества по борьбе с ВИЧ/СПИД на следующие пять лет, отсутствуют меры по профилактической работе с молодежью, лечению наркозависимости, продвижению здорового образа жизни и семейных ценностей», — добавили в министерстве.

Помимо России от принятия стратегии отказалась только одна страна — Иран. «За эти страны обидно, потому что люди из‑за политики государств продолжат жить как жили, без надежды на улучшения и сдвиги», — прокомментировала активистка Александра Волгина, участвовавшая в работе над документом ЮНЭЙДС.

По словам Волгиной, российскую сторону не устраивают пункты стратегии, касающиеся прав человека. МИД увидел в этом «расширение мандата ЮНЭЙДС за рамки медико-социальной деятельности» — об этом сказано в заявлении ведомства.

«По мнению России, стратегия должна ограничиваться правом на здоровье — на лечение или тестирование, все остальные права — нет. Нарушение прав человека напрямую, а не косвенно, влияет на доступ к лечению и к тестированию. Эти доводы не услышали», — пояснила Волгина.

В Минздраве отметили, что не хотели бы «дублирования усилий с другими, в частности правозащитными, организациями системы ООН». Это, как заявил замминистра здравоохранения Олега Гриднева, «окажет сильное негативное влияние» на работу ЮНЭЙДС.

Предыдущая стратегия организации, действовавшая до 2020 года, предполагала, что 90% людей с ВИЧ будут знать в своем статусе, столько же — смогут получать антиретровирусную терапию, а из них еще 90% пациентов достигнут вирусной супрессии. В 14 странах мира этих результатов удалось достичь.

Новая стратегия предполагает, что число новых инфицированных сократится с 1,7 млн в 2019 году до менее 370 тыс. к 2025 году, а в год будут умирать менее 250 тыс. пациентов (в 2019 году их было 690 тыс.).

Достижению этих показателей поспособствует профилактика ВИЧ среди детей, развитие социальной защиты и улучшение качества жизни инфицированных, а также забота о сексуальном и репродуктивном здоровье.

По данным проекта «Если быть точным», в России зарегистрированы свыше миллиона человек с ВИЧ. Терапию из них получают менее половины. Инфекция распространяется по стране быстрее, чем в других странах Европы. Причем большинство заражений (63,9%) происходит при гетеросексуальных контактах.