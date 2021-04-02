Три штрафа для Twitter, возвращение «Дома-2» и другие новости дня

Таганский суд Москвы трижды оштрафовал Twitter за отказ удалить запрещенную информацию. Общая сумма штрафов — почти 9 млн рублей.

Владимир Познер впервые прокомментировал протесты против его приезда в Тбилиси. По словам журналиста, люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания.

За последние сутки в России обнаружено 8792 случая заражения коронавирусом — на 377 меньше, чем вчера. Общее число выявленных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 563 056.

Центру имени Гамалеи — разработчику «Спутника V» — выдали патент на вакцину в виде капель в нос. После нее не будет болей в голове и повышенной температуры, как от укола.

Сервисы продажи авиабилетов сообщили о скачке цен на перелеты по России до 120%. Больше всего подорожали билеты из Москвы.

Власти Египта запросили компенсацию за блокировку Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Сумма выплаты составит 1 млрд долларов, на кого ляжет эта ответственность, не уточняется.

Жители Брюсселя пришли на фестиваль, а он оказался первоапрельской шуткой. Полиции пришлось разогнать их при помощи водометов и слезоточивого газа из‑за коронавирусных ограничений.

Грета Тунберг тоже разыграла своих подписчиков, процитировав старый мем. Она призвала просмотреть видео об экологии, якобы снятое ей, но по ссылке был совсем другой ролик.

«Дом-2» возвращается на телевидение — и это уже не шутка. Реалити-шоу начнет выходить с 19 апреля в эфире канала «Ю» под названием «Дом-2. Новая любовь».

Арбитражный суд Москвы установил и уволил сотрудников, написавших белым цветом фразу «письку сосите» в решениях судьи Екатерины Игнатовой. Понесла ли какое‑то наказание сама судья, не сообщается.

На Reddit решили выяснить, какие фильмы закончились бы гораздо быстрее, если бы персонажи вели себя логично. Собрали самые интересные предположения.

Warner Bros. выпустила новый трейлер «Отряда самоубийц» от режиссера Джеймса Ганна. Суперзлодеи продемонстрировали все свои способности, в том числе, чувство юмора, конечно.

И куда же пятница без новых релизов. У Thomas Mraz вышел альбом «Victory», у построкеров GY!BE — «G_d’s Pee at State’s End!», у Алины Паш — первая фолк-пластинка «розМова», у Бикея Декады — бедрум-R’n’B-релиз «Sorry Not Sorry».

Моргенштерн и DJ Smash записали новую версию танцевального хита нулевых «Новая волна» и сняли клип на нее. Monatik представил ролик на трек «Ресницы безопасности» с кадрами из своей документалки.

9 апреля The Hatters выступят с сольным концертом в Adrenaline Stadium. Купить билеты на выступление группы можно по ссылке.