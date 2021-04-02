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«Древнее зло пробудилось»: в твиттере обсуждают возвращение «Дома-2»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:00

В твиттере узнали о возвращении «Дома-2» и принялись шутить. Пользователи предложили новые форматы и участников для шоу. Многие возмутились, что проект вернется, и даже сравнили его с древним злом. Другие приняли новость за запоздалую первоапрельскую шутку.

Собрали самые характерные реакции из твиттера.

Многие комментаторы возмутились возвращением проекта. Они надеялись, что «Дом-2» навсегда остался в прошлом.

Некоторые приняли новость о возвращении «Дома-2» за запоздалую первоапрельскую шутку.

И лишь немногие выразили радость от известия (впрочем, возможно, не без доли иронии).

О возвращении «Дома-2» на телеэкраны стало известно ранее, 2 апреля. Шоу будет выходить с 19 апреля на канале «Ю» под названием «Дом-2. Новая любовь». Его ведущие останутся прежними — Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. На проект вернутся некоторые звездные участники, но к ним присоединятся новые. Формат также не будут менять.

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