Британка рассказала, как проучить авторов непрошеных дикпиков. Продать их фото в виде NFT!

Жительница Великобритании Зои Скэман, работающая креативным стратегом в компании Bodacious, опубликовала инструкцию, как продать непрошеные дикпики в формате NFT. Таким образом женщина предлагает проучить авторов интимных фотографий.

Скэман советует выставить дикпики на аукционах с указанием имени отправителя. Чтобы удалить изображения из открытого доступа в интернете, их авторам придется принять участие в торгах и заплатить за лот.

Для этого мужчинам нужно будет сперва «разобраться в куче сложных вещей с блокчейном», отметила Скэман. По мнению британки, с этим у авторов дикпиков могут возникнуть проблемы: женщина уверена, что подобные снимки отправляют только не слишком умные люди.

«Каждый, кто делится нежелательными фотографиями своего пениса в интернете, должно быть думает, что это произведения искусства, верно? Что ж, теперь они могут ими стать! <…> Мы дадим им аудиторию, которую, как вы, очевидно, думаете, они заслуживают», — написала Скэман.