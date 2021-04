У Godspeed You! Black Emperor вышел новый альбом

Релиз был анонсирован в начале марта. Тогда же Godspeed You! Black Emperor рассказали, что написали альбом в основном в дороге, а заканчивали работу уже в самоизоляции — в начале второй волны пандемии.

Канадская построк-группа Godspeed You! Black Emperor выпустила свою седьмую студийную пластинку «G_d’s Pee at State’s End!». Послушать ее можно на большинстве стриминговых сервисов.

«G_d’s Pee at State’s End!» — очередная запись, выражающая страхи и надежды людей в эпоху глобальной неопределенности. Она о том, что все мы ждем конца, но все-таки надеемся на новое начало, говорили музыканты.

Предыдущий альбом группы — «Luciferian Towers» — вышел в 2017 году и был тепло встречен критиками. Пластинку группы «Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven» 2000 года «Афиша» назвала «самым убедительным высказыванием в жанре „все очень плохо“ в истории инструментальной рок-музыки».