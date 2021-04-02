Мем про Гарольда, скрывающего боль, случайно стал иллюстрацией для рекламы вакцины от коронавируса

«Приятно видеть, что Гарольд, скрывающий боль, вносит свой вклад в процесс вакцинации от коронавируса», — написал в твиттере журналист из Reuters Колм Фултон.

Снимок стал иллюстрацией новости о том, что граждане Швеции старше 75 лет смогут сделать бесплатную прививку от COVID-19. Анонс появился на сайте, который предоставляет информацию и электронные услуги в сфере здравоохранения.

Представитель стокгольмского региона Ханна Феллениус заявила: «Мы не знали, что это мем, пока не заметили его в интернете. Но, конечно, мы постарались изменить изображение сразу же».

Правительство уверено, что фотография не могла ослабить доверие населения страны к вакцине. Сейчас снимка уже нет на сайте — он провисел там всего несколько часов.

Гарольдом называют венгерского инженера-электрика Андраша Арато. Сейчас он на пенсии и подрабатывает моделью, в том числе в рекламе. Однажды в сети появилась фотография — на ней Арато улыбается, но его глаза очень болезненные и грустные. Так появился мем про Гарольда, скрывающего боль, который собрал миллионы репостов.