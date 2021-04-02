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Из Арбитражного суда Москвы уволили сотрудников, написавших фразу «письку сосите» в постановлениях

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:17

Арбитражный суд Москвы уволил сотрудников, которые написали белым цветом фразу «письку сосите» в решениях судьи Екатерины Игнатовой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Кого именно уволили из арбитража, не уточняется. Также неизвестно, применили ли меры взыскания к самой Игнатовой. На данный момент на сайте суда она значится действующей судьей.

Ввиду ставшего известным факта наличия недопустимой надписи в судебном акте Арбитражного суда города Москвы была проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица были установлены.
Арбитражный суд Москвы

В январе в нескольких постановлениях судьи Екатерины Игнатовой была обнаружена надпись «письку сосите». Она была написана белым цветом шрифта, чтобы никто ее не заметил, однако при копировании фраза отображается.

После того как СМИ обратили на это внимание, данные удалили из решений судьи, а суд начал проверку.

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