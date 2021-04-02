Из Арбитражного суда Москвы уволили сотрудников, написавших фразу «письку сосите» в постановлениях

Арбитражный суд Москвы уволил сотрудников, которые написали белым цветом фразу «письку сосите» в решениях судьи Екатерины Игнатовой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Кого именно уволили из арбитража, не уточняется. Также неизвестно, применили ли меры взыскания к самой Игнатовой. На данный момент на сайте суда она значится действующей судьей.