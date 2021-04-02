Альбом записан во время этноэкспедиций по Карпатам, сделан в жанре фолк, но не имеет ничего общего с попсой. Некоторые мотивы напоминают песни для шаманских обрядов или приворотов.

«Моя цель — чтобы люди, которые послушают альбом, осознали, что у них тоже есть некие внутренние коды. Чтобы смогли услышать себя более чутко и, возможно, принять свои слабости», — заявила исполнительница.

Творчество Алины Паш до этого момента было записано в жанре хип-хоп или поп. В том числе предыдущий альбом, который вышел в июле 2020-го. Он состоит из шести ироничных рэп-манифестов, которые рассказывают об украинцах и их мечте о независимом и открытом государстве. Amerikraine — это, по словам певицы, страна-утопия желанной свободы.