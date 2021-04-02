Нео не ест таблетку, Белла сторонится Эдварда: что, если бы персонажи фильмов вели себя логично

Пользователь Reddit спросил других юзеров на платформе: «Какой фильм закончился бы быстрее всего, если бы персонажи вели себя логично?» Вот 10 самых интересных примеров.
«Матрица»
«Нет, спасибо, случайный незнакомец! Объятия, а не наркотики, ублюдок!».
«Люди продолжают бессознательно жить в искусственном мире, созданном для них, в то время как об их физических телах заботятся доброжелательные повелители-роботы, которые с такой же легкостью могли бы убить всех нас и просто использовать коров или кого‑то в этом роде. Вместо этого Нео все испортил, и теперь люди живут в бессолнечной, потной подземной дыре».
«Парк Юрского периода»
«— Динозавр сбежал.
— Оу, дайте-ка я взгляну на его отслеживающее устройство… Все еще там.
— Оу, окей.
Все живы».
Серия фильмов про Гарри Поттера
«Гарри Поттер бы сэкономил уйму времени, если бы просто использовал иногда магловские решения».
«Сумерки»
«— Я опасен, Белла. Тебе следует держаться от меня подальше.
— Принято».
«Лемони Сникет: 33 несчастья»
«История могла бы закончиться после первой книги, если бы буквально любой взрослый прислушался к детям, которые всегда были правы, что Олаф преследует их».
«Рапунцель: Запутанная история»
«Матушка Готель могла просто сказать Рапунцель, что ее день рождения отмечается в совсем другой день. Или вообще не говорить о нем».
«Мамма mia!»
«Просто сделай ДНК-тест».
Один дома
«Уходит из дома. „Подождите, а где Кевин?“. Титры».
«Рэмбо: Первая кровь»
«Рэмбо приходит в городок Хоуп, его оттуда выгоняют без причины, а когда он возвращается, поскольку чувствует голод, его арестовывают».
«Надпись: „Все, что он хотел, это немного еды. Теперь он устроит им войну, в которую они не могли бы поверить“».