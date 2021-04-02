Нео не ест таблетку, Белла сторонится Эдварда: что, если бы персонажи фильмов вели себя логично

Пользователь Reddit спросил других юзеров на платформе: «Какой фильм закончился бы быстрее всего, если бы персонажи вели себя логично?» Вот 10 самых интересных примеров.

«Матрица»

© «Афиша»

«Нет, спасибо, случайный незнакомец! Объятия, а не наркотики, ублюдок!». «Люди продолжают бессознательно жить в искусственном мире, созданном для них, в то время как об их физических телах заботятся доброжелательные повелители-роботы, которые с такой же легкостью могли бы убить всех нас и просто использовать коров или кого‑то в этом роде. Вместо этого Нео все испортил, и теперь люди живут в бессолнечной, потной подземной дыре».

«Парк Юрского периода»

© Пользователь Федор Сорокин/«Афиша»

«— Динозавр сбежал.

— Оу, дайте-ка я взгляну на его отслеживающее устройство… Все еще там.

— Оу, окей.

Все живы».

Серия фильмов про Гарри Поттера

© Пользовательница Лена Золотарева/Afisha.ru

«Гарри Поттер бы сэкономил уйму времени, если бы просто использовал иногда магловские решения».

«Сумерки»

© Пользователь Andey Shut/«Афиша»

«— Я опасен, Белла. Тебе следует держаться от меня подальше.

— Принято».

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

© Пользователь Иван Соболев/«Афиша»

«История могла бы закончиться после первой книги, если бы буквально любой взрослый прислушался к детям, которые всегда были правы, что Олаф преследует их».

«Рапунцель: Запутанная история»

© Пользователь Яна Галиева/«Афиша»

«Матушка Готель могла просто сказать Рапунцель, что ее день рождения отмечается в совсем другой день. Или вообще не говорить о нем».

«Мамма mia!»

© Пользовательница Анастасия Скотникова/«Афиша»

«Просто сделай ДНК-тест».

Один дома

© 20th Century Fox/«Афиша»

«Уходит из дома. „Подождите, а где Кевин?“. Титры».

«Рэмбо: Первая кровь»

© Пользователь Электрические Поезда/«Афиша»

«Рэмбо приходит в городок Хоуп, его оттуда выгоняют без причины, а когда он возвращается, поскольку чувствует голод, его арестовывают». «Надпись: „Все, что он хотел, это немного еды. Теперь он устроит им войну, в которую они не могли бы поверить“».