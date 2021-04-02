В России начался военный призыв. Срочникам впервые запретили брать с собой смартфоны

1 апреля в России начался весенний призыв в армию, в котором новобранцам впервые запретили брать с собой смартфоны. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель Генштаба ВС РФ.

«Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооруженные силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон», — сказал он. Теперь принести смартфон не получится даже на территорию военкомата и призывного пункта, так как это тоже режимные объекты.

В 2019 году Госдума одобрила законопроект, запрещающий военнослужащим иметь при себе смартфоны на службе. Через месяц закон подписал президент Владимир Путин. Военным при исполнении «отдельных обязанностей военной службы» разрешили пользоваться только кнопочными телефонами без камер.