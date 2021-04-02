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«Яндекс.Браузер» научился переводить текст на картинках

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:13

«Яндекс.Браузер» научился переводить текст на изображениях, сообщили «Афише Daily» в компании. Помогают ему в этом технологии компьютерного зрения и «Яндекс.Переводчик».

Перевод происходит в несколько этапов: сперва браузер находит картинки, затем с помощью компьютерного зрения пытается выделить на них текст и уже потом отправляет его «Яндекс.Переводчику».

Чтобы перевести конкретное изображение, нужно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. Если пользователь переводит весь сайт, на картинках появляется кнопка «Перевести». Для перевода всех изображений необходимо открыть меню переводчика в адресной строке и выбрать нужный пункт.

Языковой барьер мешает людям познавать новое, ограничивая их контентом на родном языке. Одна из задач команды «Браузера» — помочь людям преодолеть этот барьер, чтобы они комфортно чувствовали себя на любых сайтах.
Роман Иванов
Руководитель «Яндекс.Браузера»

«Яндекс.Браузер» стал первым десктопным браузером со встроенным переводом текста на картинке, отмечают в компании.

Пока функция доступна только в браузере для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время ее добавят для остальных десктопных платформ, а до конца 2021 года — для iOS.

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