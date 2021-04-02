«Яндекс.Браузер» научился переводить текст на картинках

«Яндекс.Браузер» научился переводить текст на изображениях, сообщили «Афише Daily» в компании. Помогают ему в этом технологии компьютерного зрения и «Яндекс.Переводчик».

Перевод происходит в несколько этапов: сперва браузер находит картинки, затем с помощью компьютерного зрения пытается выделить на них текст и уже потом отправляет его «Яндекс.Переводчику».

Чтобы перевести конкретное изображение, нужно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. Если пользователь переводит весь сайт, на картинках появляется кнопка «Перевести». Для перевода всех изображений необходимо открыть меню переводчика в адресной строке и выбрать нужный пункт.