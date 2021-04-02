Исчезновение царств и геноцид народов: пользователи рассказали о малоизвестных событиях прошлого

Пользователь Reddit под ником Barfy_Bag попросил историков на платформе рассказать о разрушительных событиях прошлого, о которых мало кто знает. В ответ ему прислали десятки исторических фактов — о крупнейшем геноциде после холокоста, неизвестной войне, которая унесла жизни 6,5 млн человек, и геомагнитной буре, заставившей ночное небо в уголках по всему миру светиться в течение нескольких дней. Мы собрали самые интересные факты.

Вторая конголезская война

Вторая конголезская война, известная также как Великая африканская война, развернулась на территории Демократической Республики Конго в 1998–2002 годах. В ней участвовали более 20 вооруженных групп, представлявших девять государств. К 2008 году в результате войны и ее последствий (в основном голода и болезней) погибло около 5,4 млн человек, что позволяет ее назвать самым смертоносным конфликтом после Второй мировой.

Во время военных действий иностранные участники напрямую или через посредников получили контроль над большей частью месторождений полезных ископаемых ДРК, таких как золото и алмазы. Эти ресурсы оказались в руках Анголы, Зимбабве, Руанды и Уганды, которые во время конфликта сотрудничали с западными державами.

Катастрофа бронзового века

Катастрофические изменения в общественном укладе государств Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока в XII–X веках до нашей эры. Они привели к утрате многих производственных и культурных традиций, в том числе письменности, и разрушению всех крупных государств и многих городов региона.

Исчезли Микенское и Хеттское царства, минойская цивилизация, разрушены или покинуты почти все города между Троей и Газой, Египетская империя перестала доминировать в Сирии и Ханаане. В Греции этот период называют «темными веками». Археологи понимают под ним переход от бронзового к железному веку в регионе.

Массовые убийства в Индонезии

В 1965–1966 годах в Индонезии развернулись массовые политические репрессии против коммунистов и этнических китайцев. По распространенным оценкам, их жертвами стали около полумиллиона человек, еще около миллиона попали в тюрьму.

Репрессии начались после неудачного государственного переворота. Вечером 30 сентября и 1 октября 1965 года группа прокоммунистически настроенных офицеров убила 6 высокопоставленных генералов. Армия распространила слух, что во всем виноваты коммунисты, и начала массовые чистки, под которые также попали этнические китайцы.

Андижанская резня

В мае 2005 года в городе Андижан на востоке Узбекистана произошли массовые протесты. Они начались после ареста популярных в городе бизнесменов, которых обвинили в участии в запрещенной исламской секте.

Недовольные арестом предпринимателей, активисты решили освободить их силой. Они захватили у правоохранителей достаточное количество оружия и напали на тюрьму, в которой держали бизнесменов. Вместе с предпринимателями были освобождены сотни других заключенных.

Многотысячные массовые акции, в которых приняли участие в том числе освобожденные из СИЗО, были жестко разогнаны военными, применившими огнестрельное оружие и бэтээры. По разным оценкам, жертвами расстрела стали от 187 до 1500 человек.

Геноцид в Камбодже

Массовое убийство населения Камбоджи, организованное леворадикальным режимом красных кхмеров под предводительством Пол Пота. Местная коммунистическая партия хотела осуществить радикальные изменения в обществе — полностью отказаться от частной собственности и товарно-денежных отношений. Значительную часть городских жителей переселили в деревню, а страну стали превращать в объединение сельскохозяйственных коммун.

Всех подозреваемых в связях с предыдущим правительством арестовывали и казнили. Интеллектуалов и профессионалов уничтожали по классовому признаку, вьетнамцев и чамов — по этническому, христиан и мусульман — по религиозному. В результате погибли от 1,7 до 3 млн человек — это от четверти до более чем трети населения Камбоджи.

Событие Кэррингтона

В начале сентября 1859 года на Земле произошла мощнейшая за историю наблюдений геомагнитная буря. Она вызвала многочисленные северные сияния, которые в течение нескольких дней наблюдались во всех уголках мира — даже на Карибах.

По всей Европе и Северной Америке отказали телеграфы, а их операторы получали ожоги от устройств. В некоторых случаях после извлечения батарей из телеграфов они начинали работать, питаясь энергией от солнечной вспышки.

В то время геомагнитная буря не нанесла серьезного вреда. Но если бы подобное явление произошло сейчас, то его последствия, возможно, растянулись бы на десятилетия, а урон технике только в США исчислялся бы триллионами долларов.