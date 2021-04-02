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«Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» и «Спасибо» выпустили кавер на трек Татьяны Булановой

Виктория Шанина
Сегодня в 14:45

Музыкальные группы «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» и «Спасибо» выпустили совместный трек «Мой сон». Это их кавер на одноименный хит нулевых Татьяны Булановой.

Их версия трека получился более драматизированной. Музыканты замедлили ритм, немного изменили аранжировку и сильно подняли тон вокала.

Летом 2020-го у «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» вышел студийный альбом «Катакомба». Это ее первый альбом после ухода сразу трех участников, среди которых была и вокалистка Яна Смирнова. Музыканты и сами отмечают, что после релиза предыдущего альбома «Увы» думали о том, что группа может прекратить существование. Альбом «Увы» выходил в 2018 году.

В этот же период участники групп «Спасибо» и «Пасош» выпустили дебютный альбом своей новой группы. «Афиша Daily» писала, в чем главное достоинство «Семинара», и задала несколько вопросов Кириллу Городнему и Раселу Рахману.

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