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Египет получит 1 млрд долларов компенсации за инцидент в Суэцком канале

Виктория Шанина
Сегодня в 12:36

Правительство Египта ожидает компенсацию за почти недельную блокировку Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Сумма выплаты составит 1 млрд долларов, пишет Associated Press.

Глава руководства канала Усам Рабиа заявил, что страна имеет на это полное право. Рабиа отметил, что судно не сможет покинуть Египет, если дело о возмещении ущерба передадут в суд. Разбирательства может усложнить тот факт, что Ever Given принадлежит японской компании, перевозит грузы из Тайланда и ходит под флагом Панамы.

Сумма выплаты складывалась из стоимости спасательной операции, убытков из‑за приостановки судоходного движения и потерянных транзитных сборов. Кто именно будет выплачивать компенсацию, не уточняется.

24 марта в водах Египта 400-метровое судно Ever Given компании Evergreen Marine село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури. К операции по освобождению Суэцкого канала присоединились даже военные США.

После того как был заблокирован проход по Суэцкому каналу, в обоих направлениях образовались огромные очереди из кораблей. В пробке застряли больше 100 судов. По подсчетам The Jerusalem Post, каждый час, пока канал не работает, стоит 400 млн долларов.

Судоходство по каналу возобновилось только 29 марта. Однако покинуть эти воды он все еще не может — контейнеровоз останется в Суэцком канале, пока не закончится расследование инцидента.

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