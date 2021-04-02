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Жители Брюсселя пришли на фестиваль, а он оказался первоапрельской шуткой. Их разогнала полиция

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:07

Полиция при помощи водометов и слезоточивого газа разогнала несколько тысяч жителей Брюсселя, которые пришли на вечеринку в самом большом парке города. Они нарушили коронавирусные ограничения, а само мероприятие оказалось шуткой на 1 апреля. Об этом сообщает Reuters.

По данным бельгийской полиции, в городской парк Буа-де-ла-Камбр пришли около 2000 человек. По оценкам местных СМИ, в парке собралось примерно 5000 человек. На место прибыли сотни полицейских в снаряжении и на лошадях — и начали разгонять гуляющих в парке. В ответ жители скандировали «Свобода», а некоторые бросались камнями и бутылками в грузовики с водометами.

«Мы пришли сюда не провоцировать полицию, а показать, что у нас тоже есть жизнь и мы хотим ею наслаждаться», — рассказала Reuters старшеклассница Амели.

В ходе столкновений пострадали несколько человек. Одну девушку сбила полицейская лошадь. Трое полицейских получили ранения, а по итогу арестовали четырех человек.

Объявление о предстоящей вечеринке музыкального фестиваля La Boum выложили в марте в фейсбуке. Организаторы обещали выступления более ста диджеев, в том числе Келвина Харриса, Tiësto, Skrillex, и воссоединение группы Daft Punk. Позже появилась запись о том, что объявление — не более чем первоапрельская шутка, но на мероприятие успели записаться примерно 20 тыс. человек.

Полиция начала поиски автора объявлений шуточного фестиваля.

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