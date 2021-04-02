Жители Брюсселя пришли на фестиваль, а он оказался первоапрельской шуткой. Их разогнала полиция

Полиция при помощи водометов и слезоточивого газа разогнала несколько тысяч жителей Брюсселя, которые пришли на вечеринку в самом большом парке города. Они нарушили коронавирусные ограничения, а само мероприятие оказалось шуткой на 1 апреля. Об этом сообщает Reuters.

По данным бельгийской полиции, в городской парк Буа-де-ла-Камбр пришли около 2000 человек. По оценкам местных СМИ, в парке собралось примерно 5000 человек. На место прибыли сотни полицейских в снаряжении и на лошадях — и начали разгонять гуляющих в парке. В ответ жители скандировали «Свобода», а некоторые бросались камнями и бутылками в грузовики с водометами.