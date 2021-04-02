Monatik выпустил клип на «Ресницы безопасности» с кадрами из своей документалки

В свой день рождения украинский певец Monatik опубликовал клип на песню «Ресницы безопасности». Это главный саундтрек к его документалке «Вечно танцующий человек».
Картина рассказывает о биографии исполнителя. В нее попали архивные кадры из семейной жизни Дмитрия Монатика и его творческих будней в роли продюсера и креатора.
«Песня, как никакая другая, описывает путь к цели. <…> Мы решили сделать на нее видеоработу, которая состоит из запечатленных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира. Это очень теплое видео, которое в период всемирной пандемии выглядит еще более ностальгично, и ты очень хочешь, чтобы вернулись эти времена», — заявил Монатик.
В 2019 году «Ресницы безопасности» вошли в трек-лист альбома Monatik «Love It ритм». Альбом собрал в себе летние хиты с фанковым началом, цепкими припевами и задушевной любовной лирикой.