Monatik выпустил клип на «Ресницы безопасности» с кадрами из своей документалки

В свой день рождения украинский певец Monatik опубликовал клип на песню «Ресницы безопасности». Это главный саундтрек к его документалке «Вечно танцующий человек».

Картина рассказывает о биографии исполнителя. В нее попали архивные кадры из семейной жизни Дмитрия Монатика и его творческих будней в роли продюсера и креатора.