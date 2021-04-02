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Познер назвал протесты против его приезда в Тбилиси шабашем

Виктория Шанина
Сегодня в 9:42

Журналист Владимир Познер опубликовал заявление о протестах в Тбилиси на своем личном сайте. Он отметил, что не комментировал эту ситуацию, потому что она не стоит внимания.

«Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — сказал Познер.

Ведущий прилетел в Грузию, чтобы отпраздновать свой 87-й день рождения. Вместе с ним прибыли «50 представителей российского шоу-бизнеса», а сам праздник организовала жена российского бизнесмена Леонида Огарева Миранда Мирианашвили.

Возле гостиницы Vinotel, где остановились прибывшие, вскоре развернулась акция протеста из примерно 40 человек. Они были недовольны тем, что власти впустили телеведущего на территорию страны после его высказываний относительно Грузии и Абхазии.

В 2017 году в эфире телеканала «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто приезжал в Абхазию и помнит, какими ужасными были отношения между грузинами и абхазцами. «Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал», — сказал он. В ответ на критику его слов в Грузии Познер заявил, что это его точка зрения.

«Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения», — заявил журналист. Познеру пришлось покинуть страну раньше планируемого срока.

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