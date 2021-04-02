Сериал «Американские боги» закрыли после третьего сезона. Но история на нем не закончится

Создатели сериала «Американские боги» рассчитывают продолжить его и закончить, несмотря на то, что студия Starz официально закрыла шоу. Об этом сообщил в твиттере сценарист Нил Гейман.

Он отметил, что проект «определенно не мертв» и кинокомпания Fremantle намерена рассказать историю до конца. «В данный момент все мы просто выжидаем, чтобы понять, как нам лучше двигаться дальше и с кем именно», — написал Гейман.

Планы снять финал шоу подтвердили продюсеры Fremantle. Они подчеркнули, что над дальнейшим развитием истории готов работать не только Нил Гейман, но и весь актерский состав сериала.

О закрытии «Американских богов» стало известно 29 марта. От продолжения шоу решили отказаться предположительно из‑за низких рейтингов недавнего вышедшего третьего сезона.

Сериал выходил с 2017 года и был основан на одноименном романе Нила Геймана. Он рассказывал фантастическую историю о встрече бывшего заключенного с загадочным человеком по имени Мистер Среда.

После выхода первого сезона «Афиша Daily» разбиралась, что не так с «Американскими богами». Пройти тест и узнать, кто вы из сериала, можно здесь.