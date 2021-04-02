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В медицинские учреждения начала поступать вакцина «ЭпиВакКорона»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:21

В медицинские учреждения начала поступать вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.

«ЭпиВакКорону», как и используемый широко «Спутник V», могу применять для вакцинации людей от 18 лет. В отличие от третьего препарата — «КовиВака», который только готовится к выпуску, у вакцины центра «Вектор» нет ограничений для лиц старше 60 лет.

По словам Мурашко, возможность использования «КовиВака» на людей старшего возраста пока изучают. Тем не менее, препарат также появится в центрах вакцинации в ближашее время. «Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот», — отметил министр.

Мурашко подчеркнул, что все три вакцины могут использоваться для защиты от COVID-19. Об индивидуальных ограничениях в их применении, как объяснил глава Минздрава, сообщит врач перед процедурой.

Вакцину «ЭпиВакКорона» зарегистрировали в октябре 2020 года. «КовиВак» одобрили в феврале 2021 года. В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» он является цельновирионной вакциной, которая содержит в себе цельный, но инактивный вирус SARS-CoV-2, а не его части.

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