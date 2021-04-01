перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Турции начали продавать «вакцинные туры» в Россию. В них входят экскурсии и прививки «Спутником V» 22:59
Adult Swim выпустили детскую версию заставки «Рика и Морти» 22:44
На Садовом кольце в аварию попали пять автомобилей. На встречку вылетела машина блогера Эдварда Била Обновлено в 22:07
Игги Поп снимется в черной комедии «Голубая игуана» 21:59
Эксперты: во время пандемии усилилось гендерное неравенство 21:54
Искусственный интеллект сделал из популярных эмодзи человеческие лица. Получилось пугающе 21:35
Щербаков записал пародию на шоу «Внутри Лапенко», а Лапенко «злобно» отреагировал 21:26
Airbnb запустил «виртуальные путешествия» для людей с аутизмом, дислексией и СДВГ 20:54
Протесты против Познера, запрет «сатанинских кроссовок» и другие новости дня 20:34 Дайджест
Festify Фестиваль, на который ты вряд ли попадешь: Festify собирает предпочтения пользователя в лайнап мечты
Фестиваль, на который ты вряд ли попадешь: Festify собирает предпочтения пользователя в лайнап мечты 20:27
Хорватия начала выдавать туристические визы россиянам 20:03
Джо Байден объявил масштабную модернизацию США. На нее потратят два триллиона долларов 19:38
Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок» Air Max 97. Над ними работал Lil Nas X 18:49
Сергей Детков вернулся в «Что было дальше?». Правда, в роли гостя 18:27
«Яндекс.Музыка» Clark выпустил неоклассический альбом «Playground in a Lake»
Clark выпустил неоклассический альбом «Playground in a Lake» 17:52
Исследование: люди с синдромом Дауна чаще всего сталкиваются с нетерпимостью в спортивных секциях 17:39
Верховный суд отказался отменять обязательное ношение масок 17:37
«Съешь банан во рту»: нейросеть создала первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя 17:10
The Hatters проведут большой сольный концерт в Adrenaline Stadium 17:04
Hakan Nural/Unsplash «Левада»: в регионах не хватает вакцин от коронавируса, в столичных больницах — избыток
«Левада»: в регионах не хватает вакцин от коронавируса, в столичных больницах — избыток 17:00
Отключить рекламу

В Турции начали продавать «вакцинные туры» в Россию. В них входят экскурсии и прививки «Спутником V»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:59

В Турции начали продавать так называемые «вакцинные туры» в Россию. В них входит перелет, двухдневное проживание в четвырехзвездочном отеле, прививки «Спутником V» и экскурсии. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.

Общая стоимость путевки составляет 1099 евро. Вакцинацию от COVID-19 обещают провести в одной и московских клиник. По информации издания, эта клиника не имеет права продавать вакцины, однако все же предлагает иностранцам услуги на платной основе.

«Если вы покупаете тур, мы продаем вам авиабилеты на две поездки. Например, если ваш первый рейс будет 15 апреля, то билет на вторую поездку оформляется на 6 мая», — объяснили в компании, занимающейся «вакцинными турами».

На данный момент специальным предложением воспользовались только четыре человека из Турции, а также по одному гражданину Италии и Иордании. После процедуры они получили свидетельства о вакцинации. Паспорта вакцинации им при этом не выдали.

«Спрос начал расти. К нам обращаются компании, желающие вакцинировать свой руководящий персонал преимущественно старшего возраста. Хотят использовать этот метод для тех, до кого еще не дошла очередь на вакцинацию», — рассказал менеджер турфирмы.

Аналогичные поездки, по словам собеседника издания, проводятся в Дубай. «Мы не организуем такие туры, но есть компании, которые делают это. Однако там не дают визу, если мужчина едет один. Его просят поехать вместе с женой», — пояснил источник.

В марте «вакцинные туры» появились в Молдавии. В них также входит путешествие в Россию — в Москву или Петербург, а также прививки «Спутником V». Полный пакет услуг продается по цене в 1190 евро.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
драма
Розовое облако
Пара случайных знакомых проживает бесконечный локдаун
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить