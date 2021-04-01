В Турции начали продавать «вакцинные туры» в Россию. В них входят экскурсии и прививки «Спутником V»

В Турции начали продавать так называемые «вакцинные туры» в Россию. В них входит перелет, двухдневное проживание в четвырехзвездочном отеле, прививки «Спутником V» и экскурсии. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.

Общая стоимость путевки составляет 1099 евро. Вакцинацию от COVID-19 обещают провести в одной и московских клиник. По информации издания, эта клиника не имеет права продавать вакцины, однако все же предлагает иностранцам услуги на платной основе.

«Если вы покупаете тур, мы продаем вам авиабилеты на две поездки. Например, если ваш первый рейс будет 15 апреля, то билет на вторую поездку оформляется на 6 мая», — объяснили в компании, занимающейся «вакцинными турами».

На данный момент специальным предложением воспользовались только четыре человека из Турции, а также по одному гражданину Италии и Иордании. После процедуры они получили свидетельства о вакцинации. Паспорта вакцинации им при этом не выдали.

«Спрос начал расти. К нам обращаются компании, желающие вакцинировать свой руководящий персонал преимущественно старшего возраста. Хотят использовать этот метод для тех, до кого еще не дошла очередь на вакцинацию», — рассказал менеджер турфирмы.

Аналогичные поездки, по словам собеседника издания, проводятся в Дубай. «Мы не организуем такие туры, но есть компании, которые делают это. Однако там не дают визу, если мужчина едет один. Его просят поехать вместе с женой», — пояснил источник.

В марте «вакцинные туры» появились в Молдавии. В них также входит путешествие в Россию — в Москву или Петербург, а также прививки «Спутником V». Полный пакет услуг продается по цене в 1190 евро.