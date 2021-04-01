Adult Swim выпустили детскую версию заставки «Рика и Морти»

На ютьюб-канале Adult Swim (блока на телеканале Cartoon Network) появилась альтернативная версия заставки мультсериала «Рик и Морти». По задумке, ее можно показывать даже детям.

Все персонажи в видео «Малыши Рик и Морти» похожи на игрушечных младенцев, роли озвучивали дети, и крови, в отличие от оригинального сериала, тут нет. Однако в шоу все еще много жестких сцен, которые очень контрастно смотрятся под звуки милого саундтрека.