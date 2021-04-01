Adult Swim выпустили детскую версию заставки «Рика и Морти»

На ютьюб-канале Adult Swim (блока на телеканале Cartoon Network) появилась альтернативная версия заставки мультсериала «Рик и Морти». По задумке, ее можно показывать даже детям.
Все персонажи в видео «Малыши Рик и Морти» похожи на игрушечных младенцев, роли озвучивали дети, и крови, в отличие от оригинального сериала, тут нет. Однако в шоу все еще много жестких сцен, которые очень контрастно смотрятся под звуки милого саундтрека.
Ролик стал первоапрельской шуткой, которая подогрела интерес к пятому сезону мультфильма — он выйдет 20 июня. Ради юмора создатели проекта даже переименовали канал в Adult Swim Junior.
Дату выхода нового сезона Adult Swim объявил Днем «Рика и Морти» — мультивселенским праздником, который отмечают везде. Вместе с новым сезоном фанаты получат массу нового контента: рассказы о создании проекта, отрывки будущих эпизодов и несколько сюрпризов.
«Рик и Морти» — американский анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Его премьера состоялась в декабре 2013 года. Предыдущий, четвертый сезон шоу состоял из двух частей. Первые пять серий увидели свет в ноябре 2019 года, а оставшиеся пять — в мае 2020-го.