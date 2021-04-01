Игги Поп снимется в черной комедии «Голубая игуана»

Рок-музыкант Игги Поп сыграет в черной комедии «Голубая игуана», которую сейчас снимают на Каймановых островах. Об этом сообщил Deadline.

Фронтмен The Stooges исполнит роль богача по имени Эдвард, чья смерть приводит к ожесточенной борьбе его потомков за наследство. Сын Эдварда Дэниел попытается встретиться с братьями и сестрами, но обнаружит, что все они планируют его убить.

В фильме снимутся Джоэл Дэвид Мур («Аватар»), Боб Сагет («Полный дом»), Джейсон Джонс («Бортпроводница»), Карли Чайкин («Мистер робот») и Мэри Линн Райскаб («24 часа»). Продюсерами проекта выступят Лия Яунземс, Джейсон Джаллет, Джон Хиллс, Эндрю-Чанг-Санг, Уильям Сантор и Николас Табаррок.

«Мы вне себя от восторга, что легендарный Игги Поп присоединился к актерскому составу „Голубой игуаны“. Хотя это чистое совпадение, его имя происходит от слова „игуана“, так что Игги не может быть более подходящей кандидатурой», — сказали Сантор и Табаррок.

В декабре Игги Поп опубликовал песню о коронавирусе. Она называется «Dirty Little Virus». Артист сам написал к ней слова. А летом музыкант выпустил клип на песню «The Passenger» с архивными фото. Сам трек был записан 43 года назад.