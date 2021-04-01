перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Турции начали продавать «вакцинные туры» в Россию. В них входят экскурсии и прививки «Спутником V» 22:59
Adult Swim выпустили детскую версию заставки «Рика и Морти» 22:44
На Садовом кольце в аварию попали пять автомобилей. На встречку вылетела машина блогера Эдварда Била Обновлено в 22:07
Игги Поп снимется в черной комедии «Голубая игуана» 21:59
Эксперты: во время пандемии усилилось гендерное неравенство 21:54
Искусственный интеллект сделал из популярных эмодзи человеческие лица. Получилось пугающе 21:35
Щербаков записал пародию на шоу «Внутри Лапенко», а Лапенко «злобно» отреагировал 21:26
Airbnb запустил «виртуальные путешествия» для людей с аутизмом, дислексией и СДВГ 20:54
Протесты против Познера, запрет «сатанинских кроссовок» и другие новости дня 20:34 Дайджест
Festify Фестиваль, на который ты вряд ли попадешь: Festify собирает предпочтения пользователя в лайнап мечты
Фестиваль, на который ты вряд ли попадешь: Festify собирает предпочтения пользователя в лайнап мечты 20:27
Хорватия начала выдавать туристические визы россиянам 20:03
Джо Байден объявил масштабную модернизацию США. На нее потратят два триллиона долларов 19:38
Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок» Air Max 97. Над ними работал Lil Nas X 18:49
Сергей Детков вернулся в «Что было дальше?». Правда, в роли гостя 18:27
«Яндекс.Музыка» Clark выпустил неоклассический альбом «Playground in a Lake»
Clark выпустил неоклассический альбом «Playground in a Lake» 17:52
Исследование: люди с синдромом Дауна чаще всего сталкиваются с нетерпимостью в спортивных секциях 17:39
Верховный суд отказался отменять обязательное ношение масок 17:37
«Съешь банан во рту»: нейросеть создала первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя 17:10
The Hatters проведут большой сольный концерт в Adrenaline Stadium 17:04
Hakan Nural/Unsplash «Левада»: в регионах не хватает вакцин от коронавируса, в столичных больницах — избыток
«Левада»: в регионах не хватает вакцин от коронавируса, в столичных больницах — избыток 17:00
Отключить рекламу

Игги Поп снимется в черной комедии «Голубая игуана»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:59

Рок-музыкант Игги Поп сыграет в черной комедии «Голубая игуана», которую сейчас снимают на Каймановых островах. Об этом сообщил Deadline.

Фронтмен The Stooges исполнит роль богача по имени Эдвард, чья смерть приводит к ожесточенной борьбе его потомков за наследство. Сын Эдварда Дэниел попытается встретиться с братьями и сестрами, но обнаружит, что все они планируют его убить.

В фильме снимутся Джоэл Дэвид Мур («Аватар»), Боб Сагет («Полный дом»), Джейсон Джонс («Бортпроводница»), Карли Чайкин («Мистер робот») и Мэри Линн Райскаб («24 часа»). Продюсерами проекта выступят Лия Яунземс, Джейсон Джаллет, Джон Хиллс, Эндрю-Чанг-Санг, Уильям Сантор и Николас Табаррок.

«Мы вне себя от восторга, что легендарный Игги Поп присоединился к актерскому составу „Голубой игуаны“. Хотя это чистое совпадение, его имя происходит от слова „игуана“, так что Игги не может быть более подходящей кандидатурой», — сказали Сантор и Табаррок.

В декабре Игги Поп опубликовал песню о коронавирусе. Она называется «Dirty Little Virus». Артист сам написал к ней слова. А летом музыкант выпустил клип на песню «The Passenger» с архивными фото. Сам трек был записан 43 года назад.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
драма
Розовое облако
Пара случайных знакомых проживает бесконечный локдаун
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить