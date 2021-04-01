Эксперты: во время пандемии усилилось гендерное неравенство

Пандемия коронавируса привела к увеличению гендерного разрыва. На избавление от неравенства потребуется более 135 лет, пишет CNBC со ссылкой на экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Уровень неравенства вырос из‑за дополнительной нагрузки на женщин. От локдауна пострадали сферы, в которых количество работниц превышает число работников. Например, коронакризис сильно ударил по туризму и розничной торговле. Кроме того, увеличилась нагрузка на домохозяек, которые ухаживают за детьми, так как сады и школы ушли на карантин.

На фоне этого поднялся уровень стресса и тревожности у женщин. Теперь им тяжелее уделять время карьере и личной жизни в равной степени.

«Пандемия, по сути, свела на нет большую часть прогресса, достигнутого в прошлом. Сто лет до достижения глобального гендерного паритета уже недостаточно», — заявила управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

Эксперты предложили властям разных стран создать социальную инфраструктуру, которая возьмет на себя обязанности по уходу за детьми. Работодатели, в свою очередь, могут открыть новые вакансии для женщин в быстрорастущих отраслях.

Ранее портал HeadHunter провел исследование, в результате которого выяснилось, что в 2020 году женщины лишались работы чаще, чем мужчины. Чаще всего увольнялись работницы сфер продаж, административной работы, а также бухгалтерии и финансов. Всего за период пандемии лишилось работы 1,28 млн женщин — это почти на четверть больше, чем соответсвующее количество мужчин.