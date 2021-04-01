Щербаков записал пародию на шоу «Внутри Лапенко», а Лапенко «злобно» отреагировал

Алексей Щербаков выпустил ролик под названием «Внутри Щербенко». Это пародия на сериал «Внутри Лапенко» от актера Антона Лапенко и комика Алексея Смирнова.
Всех персонажей в шоу играет один человек, а большинство диалогов — импровизация. «Внутри Лапенко» выполнен в стилистике советского кинематографа, в нем переплетаются 80-е и 90-е годы XX века.
Щербаков повторил образы и характеры героев сериала, а также формат записи видео на пленку. «Оригинальный сериал, которого ни у кого и никогда не было!» — иронично написал комик в заголовке 17-минутного видео.
В этот же день Антон Лапенко выпустил ролик «Реакция Лапенко на видео комика Алексея Щербакова». Актер, вместе с большим количеством братьев, злобно смотрит в экран. Ролик скорее юмористический, поэтому реального конфликта между звездами ютьюба нет.
Ранее актер и комик запустили «баттл пародий». Щербаков снял свою версию передачи «Сдохни или умри», а Лапенко — шоу «Перелезаем через заборы в костюме».