Щербаков записал пародию на шоу «Внутри Лапенко», а Лапенко «злобно» отреагировал

Всех персонажей в шоу играет один человек, а большинство диалогов — импровизация. «Внутри Лапенко» выполнен в стилистике советского кинематографа, в нем переплетаются 80-е и 90-е годы XX века.

Алексей Щербаков выпустил ролик под названием «Внутри Щербенко». Это пародия на сериал «Внутри Лапенко» от актера Антона Лапенко и комика Алексея Смирнова .

Щербаков повторил образы и характеры героев сериала, а также формат записи видео на пленку. «Оригинальный сериал, которого ни у кого и никогда не было!» — иронично написал комик в заголовке 17-минутного видео.

В этот же день Антон Лапенко выпустил ролик «Реакция Лапенко на видео комика Алексея Щербакова». Актер, вместе с большим количеством братьев, злобно смотрит в экран. Ролик скорее юмористический, поэтому реального конфликта между звездами ютьюба нет.