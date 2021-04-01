Airbnb запустил «виртуальные путешествия» для людей с аутизмом, дислексией и СДВГ

Сервис бронирования жилья Airbnb запустил «виртуальные путешествия» для людей с аутистическим рассройством, дислексией, синдромом дефицита внимания и другими подобными особенностями. Об этом сообщил Independent.

На сайте проекта появились 12 новых онлайн-впечатлений, которые призваны сделать платформу более инклюзивной. Среди них — урок скейтбординга, сеанс медитации, класс живописи в калифорнийском стиле, занятия футболом и экскурсия по ферме лам.

В Airbnb надеются, что «виртуальные путешествия» «предоставят возможность изучать новые навыки, общаться с другими людьми и путешествовать по миру из дома».

«Мы рады предложить онлайн-опыт, разработанный хостами с учетом нейроразнообразных гостей. Мы надеемся, что эти мероприятия помогут гостям почувствовать себя более комфортно с новыми видами деятельности или использовать их для общения с близкими», — сказала руководитель отдела стандартов доступности Airbnb Сюзанна Эдвардс.