Искусственный интеллект сделал из популярных эмодзи человеческие лица. Получилось пугающе

Творческий коллектив 365AED попросил нейросеть, обученную на лицах людей, «очеловечить» несколько десятков эмодзи. И она сделала это — но результат оказался крайне жутким.

Изначально алгоритм был создан, чтобы превращать наброски в реалистичные фотографии людей, объяснил один из авторов проекта. Он признался, что не был до конца уверен в том, что это сработает в случае со смайликами. Но когда они с коллегами увидели результат, то даже испугались.