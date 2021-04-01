Искусственный интеллект сделал из популярных эмодзи человеческие лица. Получилось пугающе

Творческий коллектив 365AED попросил нейросеть, обученную на лицах людей, «очеловечить» несколько десятков эмодзи. И она сделала это — но результат оказался крайне жутким.
Изначально алгоритм был создан, чтобы превращать наброски в реалистичные фотографии людей, объяснил один из авторов проекта. Он признался, что не был до конца уверен в том, что это сработает в случае со смайликами. Но когда они с коллегами увидели результат, то даже испугались.
Получившиеся творения художники выставили на аукцион в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Стартовая цена каждого лота составляет где‑то 0,04 единицы криптовалюты Ethereum (около 77 долларов).
Авторы проекта также предлагают купить футболки, рюкзаки, термосы и другие вещи с напечатанными на них эмодзи. В таком виде они выглядят еще страшнее. А еще смайлики получили свой стикерпак для телеграма — его сделал пользователь Twitter из России Вадим Краев (@Not_purum).
Это не первый случай, когда искусственный интеллект используют для преобразования эмодзи в человеческие лица. Ранее автор блога I Forced a Bot Джонатан Флай поделился своим опытом «очеловечивания» подобных изображений.
Модель машинного обучения, которую использовал Флай, была разработана для восстановления лиц с нечетких фотографий или картинок низкого качества. В его случае некоторые изображения получились еще более жуткими.
Поскольку алгоритм специально обучен поиску лицевых ориентиров, ему нужно определить, где на изображении находятся глаза, нос и рот. Посмотрите, например, на эмодзи с пиццей. Нейросеть подумала, что пеперони — это рты.