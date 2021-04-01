Хорватия начала выдавать туристические визы россиянам

С 1 апреля посольство Хорватии возобновило оформление туристических виз для россиян. Об этом сообщил портал TourDom.ru со ссылкой на хорватский турофис.

Подать документы на визу можно в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и нескольких других городах России.

Помимо визы, для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации сроком не менее двух недель или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение двух суток до вылета. Также туристы могут предоставить справку о перенесенном COVID-19 — она действительна 180 дней.

Путешественникам придется подтвердить оплаченное проживание — например, в отеле, частных апартаментах или на арендованном судне. Кроме того, приезжающие в Хорватию должны иметь действующую шенгенскую визу, национальную мультивизу Болгарии, Кипра или Румынии.

Ранее Таиланд смягчил правила въезда в страну во время пандемии. Власти сократили срок обязательного карантина по прибытии для иностранных туристов.