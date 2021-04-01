Фестиваль, на который ты вряд ли попадешь: Festify собирает предпочтения пользователя в лайнап мечты

Лучшие друзья — программист Рик Риета и дизайнер Тони Буй — запустили сайт Festify, с помощью которого пользователи могут создавать лайнап собственного музыкального фестиваля.

Для составления афиши платформа использует данные о музыкальных предпочтениях из Spotify, хотя напрямую со стриминговым сервисом она никак не связана. Festify собирает наиболее прослушиваемых — за последний месяц, полгода или все время, на выбор пользователя, — исполнителей и на основе этих данных делает список артистов фестиваля мечты.

Назвать свой фестиваль можно «Unholy Space», «Forestfest» или «Volcanojam». Придумать собственное название, к сожалению, нельзя.

Festify появился еще в 2019 году, но популярность среди пользователей он обрел, по всей видимости, только сейчас. Люди активно делятся своими лайнами в твиттере, и иногда эти результаты, к сожалению, оказываются слишком крутыми, чтобы быть правдой.