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Джо Байден объявил масштабную модернизацию США. На нее потратят два триллиона долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:38

Джо Байден запланировал крупнейшую со времен Второй мировой войны модернизацию инфраструктуры США. Об этом он рассказал во время выступления в Питтсбурге в штате Пенсильвания, сообщило Associated Press.

На развитие страны выделят более двух триллионов долларов. «Этот план — не попытка пройтись по верхам. Это инвестиции такого масштаба, которые бывают раз в поколение», — заявил американский президент.

Байден рассчитывает, что вложения позволят улучшить транспортную инфраструктуру, повысить качество жизни американцев, увеличить производительность бизнеса и модернизировать социальную программу поддержки больных и пожилых людей.

Предполагается, что по итогам модернизации США станут лидером в области биотехнологий и экологически чистых источников энергии. Это должно произойти через восемь лет — тогда США, как надеется Байден, смогут выиграть глобальную конкуренцию с Китаем.

«Я убежден, что если мы будем действовать сейчас, то через 50 лет люди оглянутся назад и скажут, что это тот момент, когда Америка выиграла будущее», — заявил Байден.

Крупную сумму, требующуюся для реализации плана президента, получат путем повышения налогов. В 2017 году Дональд Трамп снизил налог на прибыль корпораций с 35 до 21%. Нынешний лидер страны намерен вновь повысить его до 28%.

Чтобы план модернизации был принят, его должен одобрить Конгресс. Однако даже члены Демократической партии не во всем согласны с президентом. В частности, некоторые из них называют действия по разрешению климатического кризиса недостаточными.

Республиканцы же не одобряют изменения в налоговое законодательство. Бывший президент Дональд Трамп назвал предложения Байдена «одной из самых больших экономических ран в истории, нанесенных самому себе».

Тем не менее Байден рассчитывает утвердить план модернизации летом 2021 года. «У нас будут честные переговоры. С любым республиканцем, который хочет помочь сделать это», — добавил президент.

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