Джо Байден объявил масштабную модернизацию США. На нее потратят два триллиона долларов

Джо Байден запланировал крупнейшую со времен Второй мировой войны модернизацию инфраструктуры США. Об этом он рассказал во время выступления в Питтсбурге в штате Пенсильвания, сообщило Associated Press.

На развитие страны выделят более двух триллионов долларов. «Этот план — не попытка пройтись по верхам. Это инвестиции такого масштаба, которые бывают раз в поколение», — заявил американский президент.

Байден рассчитывает, что вложения позволят улучшить транспортную инфраструктуру, повысить качество жизни американцев, увеличить производительность бизнеса и модернизировать социальную программу поддержки больных и пожилых людей.

Предполагается, что по итогам модернизации США станут лидером в области биотехнологий и экологически чистых источников энергии. Это должно произойти через восемь лет — тогда США, как надеется Байден, смогут выиграть глобальную конкуренцию с Китаем.

«Я убежден, что если мы будем действовать сейчас, то через 50 лет люди оглянутся назад и скажут, что это тот момент, когда Америка выиграла будущее», — заявил Байден.

Крупную сумму, требующуюся для реализации плана президента, получат путем повышения налогов. В 2017 году Дональд Трамп снизил налог на прибыль корпораций с 35 до 21%. Нынешний лидер страны намерен вновь повысить его до 28%.

Чтобы план модернизации был принят, его должен одобрить Конгресс. Однако даже члены Демократической партии не во всем согласны с президентом. В частности, некоторые из них называют действия по разрешению климатического кризиса недостаточными.

Республиканцы же не одобряют изменения в налоговое законодательство. Бывший президент Дональд Трамп назвал предложения Байдена «одной из самых больших экономических ран в истории, нанесенных самому себе».

Тем не менее Байден рассчитывает утвердить план модернизации летом 2021 года. «У нас будут честные переговоры. С любым республиканцем, который хочет помочь сделать это», — добавил президент.