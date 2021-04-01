Сергей Детков вернулся в «Что было дальше?». Правда, в роли гостя

Гостем нового выпуска «Что было дальше?» стал Сергей Детков, бывший участник шоу. За восемь часов ролик собрал уже больше 2 млн просмотров.

Раньше Детков занимал кресло одного из ведущих в шоу — он пришел на место Артура Чапаряна, который покинул проект. Однако в какой‑то момент Сергея Деткова заменил Илья Макаров. На вопрос Нурлана Сабуров, где он был, юморист ответил: «На даче».