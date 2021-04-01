Сергей Детков вернулся в «Что было дальше?». Правда, в роли гостя

Гостем нового выпуска «Что было дальше?» стал Сергей Детков, бывший участник шоу. За восемь часов ролик собрал уже больше 2 млн просмотров.
Раньше Детков занимал кресло одного из ведущих в шоу — он пришел на место Артура Чапаряна, который покинул проект. Однако в какой‑то момент Сергея Деткова заменил Илья Макаров. На вопрос Нурлана Сабуров, где он был, юморист ответил: «На даче».
Другой комик, известный как Рустам Рептилоид, почему‑то не выступил в роли ведущего в последнем выпуске. На его месте сидел Эмир Кашоков — участник проекта «Лена Кука», которым руководят Рептилоид и Тамби.
На шоу «Что было дальше?» гости рассказывают истории из своей жизни, прерываясь на самом интересном моменте. Задача комиков — выдвинуть версии о том, что произошло дальше. Все это, конечно же, сопровождается шутками, «прожаркой» и импровизацией.