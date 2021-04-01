The Hatters проведут большой сольный концерт в Adrenaline Stadium

9 апреля группа The Hatters выступит с сольным концертом. Он пройдет на площадке Adrenaline Stadium, сообщила «Афише Daily» пресс-служба агентства TCI.

Шоу пройдет «в стиле джипси-панк-рок» и станет одним из концертов в рамках большого тура. По словам организаторов, музыканты представят как проверенные хиты, так и новые треки.

«На шоу будет царить угар, от которого содрогнутся стены. Приходите танцевать, веселиться и петь вместе с музыкантами — докажем, что не разучились отрываться по полной за долгие карантинные вечера», — пишет пресс-служба.

Специальными гостями станут группа Little Big, Эльдар Джарахов и Рудбой. Купить билеты на выступление The Hatters можно по ссылке.

Предыдущий концерт группы в Adrenaline Stadium прошел 30 декабря. Его стиль музыканты обозначили как «новогодний алкохардкор».