Контейнеровоз Ever Given не выпустят из Суэцкого канала до окончания расследования

Контейнеровоз Ever Given останется в Суэцком канале, пока не закончится расследование инцидента. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу администрации канала Усама Рабиа.

«Судно остается в Большом Горьком озере, пока не завершится расследование, оно там задержано», — заявил Рабиа. Водоем расположен чуть севернее места, где судно образовало пробку. Это самая широкая точка всего канала.

400-метровое судно Ever Given компании Evergreen Marine перевозило сотни контейнеров из Китая в Нидерланды. 24 марта в водах Египта оно село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури.

Перед тем как хоть немного сдвинуть судно, работники извлекли из‑под корабля 20 тыс. тонн грунта. За несколько часов до этого военные США присоединились к операции по освобождению канала.

Только 29 марта контейнеровоз вернули в фарватер. Больше он не перегораживает Суэцкий канал. В планах у руководства канала остается проверить техническое состояние судна.