перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хорватия начала выдавать туристические визы россиянам 20:03
Джо Байден объявил масштабную модернизацию США. На нее потратят два триллиона долларов 19:38
Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок» Air Max 97. Над ними работал Lil Nas X 18:49
Сергей Детков вернулся в «Что было дальше?». Правда, в роли гостя 18:27
«Яндекс.Музыка» Clark выпустил неоклассический альбом «Playground in a Lake»
Clark выпустил неоклассический альбом «Playground in a Lake» 17:52
Исследование: люди с синдромом Дауна чаще всего сталкиваются с нетерпимостью в спортивных секциях 17:39
Верховный суд отказался отменять обязательное ношение масок 17:37
«Съешь банан во рту»: нейросеть создала первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя 17:10
The Hatters проведут большой сольный концерт в Adrenaline Stadium 17:04
Hakan Nural/Unsplash «Левада»: в регионах не хватает вакцин от коронавируса, в столичных больницах — избыток
«Левада»: в регионах не хватает вакцин от коронавируса, в столичных больницах — избыток 17:00
«Со мной случился психодел»: «Казускома» выпустила клип, переходящий в абсурд 16:16
Контейнеровоз Ever Given не выпустят из Суэцкого канала до окончания расследования 15:54
15 лет «Трудному возрасту»: к юбилею альбома МакSим выйдет версия на виниле 15:39
Гаджеты только с российским ПО и отмена коронавирусных льгот: что меняется в России с 1 апреля 15:09
Материалы пресс-службы Художник Миша Бурый победил в конкурсе от Cosmoscow и Ruinart
Художник Миша Бурый победил в конкурсе от Cosmoscow и Ruinart 15:00
На Садовом кольце в аварию попали пять автомобилей. На встречку вылетела машина блогера Эдварда Била 14:33
В РПЦ: песня Манижи унижает российских женщин и не должна представлять страну на «Евровидении» 14:14
Цены на велосипеды могут вырасти на 10–35% из‑за нехватки товара — это последствия коронакризиса 13:38
Новый роман Владимира Сорокина выйдет в апреле 2021 года. Он продолжит сюжет «Метели» 12:19
В США мужчина назвал чужое имя во время задержания. Оказалось, это имя разыскиваемого преступника 12:08
Отключить рекламу

«Съешь банан во рту»: нейросеть создала первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:10

Исследовательница в области машинного обучения и искусственного интеллекта Джанель Шейн обучила нейросеть генерировать первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя.

В своем блоге Шейн объяснила, что использовала для эксперимента четыре различные версии языкового алго­рит­ма GPT-3, способного генерировать цельный текст при помощи небольших подсказок со стороны человека.

Автор исследования предложила нейросети, которая уже была натренирована огромным количеством сборников первоапрельских шуток, придумать разные варианты розыгрышей, основываясь на этом тексте:

«Оказались на самоизоляции 1 апреля? А кошка все еще не может отойти от прошлогодних шуток? Не беспокойтесь! Вот список первоапрельских пранков, которыми вы можете разыграть самого себя».

15 лучших розыгрышей от нейросети

— Покрасьте ногти в необычный цвет, например, в оранжевый, и просто оставьте их такими.

— Создайте секретный язык, понятный только вам и вашей кошке.

— Выберите беговую дорожку. Вы будете бегать на ней в обнаженном виде.

— Установите на стену поддельную микроволновку, которой никогда не пользуетесь.

Положите ключи от машины в морозилку и забудьте, куда вы их положили.

— Возьмите горсть мармеладок, положите их в пакет с застежкой-молнией, а затем обвяжите его вокруг шеи.

— Налейте себе на колени чашку кофе. Это старое, но по-прежнему любимое.

— Съешьте банан во рту.

— Сфотографируйте свою ванную комнату и приклейте фото на холодильник.

— Распилите матрас пополам, чтобы убедиться, что он все еще хорош.

— Возьмите свои кредитные карты и разложите их в случайном порядке в разных частях дома.

— Напишите свое имя на воздушном шаре. Сюрприз!

— Идите к бассейну с гигантским клубком красивых волос и кокосовым орехом на поводке. На самом деле, это самое веселое, что вы сделаете за всю свою жизнь.

— Зайдите в магазин игрушек и купите пачку ковриков, надувную бутылку с таблетками и видеоигру, но только если вы кошка.

— Отодвиньте кровать от стены, чтобы спать посреди комнаты на груде удобных подушек.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
драма
Розовое облако
Пара случайных знакомых проживает бесконечный локдаун
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить