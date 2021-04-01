«Съешь банан во рту»: нейросеть создала первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя

Исследовательница в области машинного обучения и искусственного интеллекта Джанель Шейн обучила нейросеть генерировать первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя.
В своем блоге Шейн объяснила, что использовала для эксперимента четыре различные версии языкового алгоритма GPT-3, способного генерировать цельный текст при помощи небольших подсказок со стороны человека.
Автор исследования предложила нейросети, которая уже была натренирована огромным количеством сборников первоапрельских шуток, придумать разные варианты розыгрышей, основываясь на этом тексте:
«Оказались на самоизоляции 1 апреля? А кошка все еще не может отойти от прошлогодних шуток? Не беспокойтесь! Вот список первоапрельских пранков, которыми вы можете разыграть самого себя».
15 лучших розыгрышей от нейросети
— Покрасьте ногти в необычный цвет, например, в оранжевый, и просто оставьте их такими.
— Создайте секретный язык, понятный только вам и вашей кошке.
— Выберите беговую дорожку. Вы будете бегать на ней в обнаженном виде.
— Установите на стену поддельную микроволновку, которой никогда не пользуетесь.
— Возьмите горсть мармеладок, положите их в пакет с застежкой-молнией, а затем обвяжите его вокруг шеи.
— Налейте себе на колени чашку кофе. Это старое, но по-прежнему любимое.
— Съешьте банан во рту.
— Сфотографируйте свою ванную комнату и приклейте фото на холодильник.
— Распилите матрас пополам, чтобы убедиться, что он все еще хорош.
— Возьмите свои кредитные карты и разложите их в случайном порядке в разных частях дома.
— Напишите свое имя на воздушном шаре. Сюрприз!
— Идите к бассейну с гигантским клубком красивых волос и кокосовым орехом на поводке. На самом деле, это самое веселое, что вы сделаете за всю свою жизнь.
— Зайдите в магазин игрушек и купите пачку ковриков, надувную бутылку с таблетками и видеоигру, но только если вы кошка.
— Отодвиньте кровать от стены, чтобы спать посреди комнаты на груде удобных подушек.