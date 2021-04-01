«Съешь банан во рту»: нейросеть создала первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя

Исследовательница в области машинного обучения и искусственного интеллекта Джанель Шейн обучила нейросеть генерировать первоапрельские шутки, которыми можно разыграть самого себя.

В своем блоге Шейн объяснила, что использовала для эксперимента четыре различные версии языкового алго­рит­ма GPT-3, способного генерировать цельный текст при помощи небольших подсказок со стороны человека.

Автор исследования предложила нейросети, которая уже была натренирована огромным количеством сборников первоапрельских шуток, придумать разные варианты розыгрышей, основываясь на этом тексте:

«Оказались на самоизоляции 1 апреля? А кошка все еще не может отойти от прошлогодних шуток? Не беспокойтесь! Вот список первоапрельских пранков, которыми вы можете разыграть самого себя».