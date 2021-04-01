Художник Миша Бурый победил в конкурсе от Cosmoscow и Ruinart

Художник Миша Бурый стал победителем конкурса Ruinart Art Patronat, который с 2017 года проводят винодельческий дом Ruinart и Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.

Вручение гранта лауреату состоялось на Вечере патронов искусства в галерее Ruarts. Бурый также получил возможность представить свои работы на 9-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.

Лонг-лист конкурса формируется из художников, выдвинутых на получение гранта галереями — участниками ярмарки Cosmoscow. Все претенденты должны представить свою идею проекта в жанре сайт-специфик. Одним из ключевых факторов при выборе победителя в этом году стало эконаправление, которого придерживается Ruinart.

«Достаточно быстро мы определились с фаворитом конкурса — им стал Миша Бурый из галереи Ruarts. Его работы — это яркий пример современной скульптуры. Перерабатывая остатки различных материалов массового производства, он создает скульптуры на стыке фигуративного и абстрактного искусства. Его произведения раскрывают и анализируют связь между человечеством и природой», — сказал директор по коммуникациям Ruinart Фабьен Валериан.

Выставка художника на ярмарке Cosmoscow станет продолжением серии «Clot» («Сгусток»). Ранее она частично была представлена в рамках 2-й Триеннале российского современного искусства музея «Гараж». Проект посвящен проблемам экологии, потребительской и массовой культуры, а также пропаганды. Все работы выполнены из отходов рекламного производства.

«Я благодарен дому Ruinart и фонду Cosmoscow за предоставленную возможность реализовать новую работу в рамках одного из важнейших событий в культурной жизни Москвы. <…> Однако я надеюсь, что грант Ruinart Art Patronat позволит мне создать инсталляцию принципиально другого масштаба и привлечет внимание аудитории Cosmoscow как к важности темы, так и к специфике моей художественной практики», — заявил Миша Бурый.

В начале марта Миша Бурый вошел в лонг-лист 50 лучших проектов Nova Art. Всего на конкурс молодых художников поступило более 650 заявок из 165 городов России, а также от российских авторов, проживающих в зарубежных странах: например, Австрии, Германии, Канады и США.