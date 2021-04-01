Российские дистрибьюторы велосипедов заявили о нехватке товаров в магазинах и возможном росте цен на 10–35%. Одними из причин кризисного явления в отрасли участники рынка назвали высокий спрос и приостановку производства в 2020 году, передает «Коммерсант».

По словам гендиректора магазина CityCycle Владимира Лосинского, дефицит продукции по некоторым показателям достигает 70%, а сроки поставок моделей сдвигаются на квартал, а то и больше. «Многие велосипеды массового сегмента, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в июне–июле или даже позже», — добавил он.

Похожая ситуация сложилась с комплектующими велосипедов: сроки их поступления также задерживаются в три-четыре раза по сравнению с прошлыми годами. Вместе с этим выросла их стоимость — если в прошлом сезоне деталь из Китая стоила 5 долларов, то теперь цена подскочила до 35 долларов.

Эксперты объясняют, что предпосылки дефицита появились в 2020 году. Из‑за того, что велосипед стал одним из способов развлечения во время локдауна и заменой общественного транспорта, спрос на мировом и российском рынке резко вырос. Дополнительный объем продаж в России сформировали курьерские службы доставки еды, хотя в Delivery Club заявили, что не занимаются централизованными закупками, а только договариваются о скидках с магазинами и службами проката.

Другая причина — закрытие нескольких велосипедных заводов в США и Европе, поэтому зарубежные предприятия вводят квоты для поставок в другие страны.

Российские продавцы опасаются, что это приведет к подорожанию моделей на 10–12%. Представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев уточняет, что цены на некоторые модели уже выросли на 35%. Он полагает, что местным производителям придется экономить на деталях оборудования, чтобы максимально сократить расходы. Это грозит тем, что недорогая в сегменте модель велосипеда будет стоить дороже, чем раньше.

Собеседники издания отмечают, что нестабильность в отрасли будет наблюдаться в течение нескольких лет, а для полного восстановления понадобится два-три года. Невелев добавил, что в прошлом году российская индустрия показала самые высокие результаты за последние десять лет, но теперь продавцы предлагают на рынке небольшие остатки. В 2021-м спрос на велосипеды относительно прошлого года еще немного вырос, и, считает Лосинский, рост будет продолжаться и дальше.