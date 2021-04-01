У Siri больше не будет женского голоса по умолчанию. Пользователи сами выберут голос помощника

Apple добавит два новых голоса англоязычной Siri и перестанет использовать женский и мужской голоса помощника по умолчанию. Пользователи смогут сами выбрать голос для него при настройке устройств, сообщает TechCrunch.

Изменения добавили в бета-версию iOS 14.5, которую компания выпустила 31 марта. Нововведение связано со стремлением Apple удовлетворить потребностям максимального количества пользователей. «Это продолжение давней политики многообразия и вовлеченности, в которой наши продукты и услуги стараются максимально отражать разносторонность нашего мира», — заявили в Apple.

В бета-версии также обновятся голоса Siri в Ирландии, России и Италии.

Техноблогер Джон Грубер показал в твиттере примеры новых голосов Siri на английском языке.