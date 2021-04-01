В офисном здании в Калифорнии произошла стрельба. Погибли 4 человека, в том числе ребенок

В городе Ориндж на юге Калифорнии четыре человека погибли в результате стрельбы в офисном здании. Одной из жертв стал ребенок, передает NBC News.

Пятая пострадавшая и подозреваемый — его имя не разглашается — госпитализированы с ранениями. Их состояние критическое. Полицейские, прибывшие на место преступления, не пострадали.

Мотивы стрелка пока неизвестны. Над их определением работают правоохранители. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал произошедшее «ужасны и душераздирающим» и выразил соболезнования семьям погибших.

Стрельба в Ориндже стала третьим массовым убийством в США за последние две недели. 16 марта 21-летний Роберт Аарон Лонг открыл стрельбу в районе города Атланта. В результате были убиты восемь человек, из них шесть — женщины азиатского происхождения.

Власти высказали опасение, что преступление могло быть совершено по расовым мотивам. Это вызвало волну протестов против дискриминации людей азиатской внешности на улицах и в соцсетях.

23 марта стрельба произошла в супермаркете King Soopers в городе Боулдер, штат Колорадо. Ее жертвами стали 10 человек, в том числе сотрудник полиции.