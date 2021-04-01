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С 1 апреля в России пачка сигарет будет стоить не меньше 107 рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:29

В России с 1 апреля цена на пачку сигарет не будет опускаться ниже 107,78 рублей. В силу вступил закон о единой минимальной цене на табачную продукцию, обратил внимание «Коммерсант».

Такая сумма установлена Минсельхозом из расчета по формуле, учитывающей ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет, ставки НДС и повышающий коэффициент 1,4.

До этого минимальная цена на табачную продукцию находилась на уровне 75% от максимальной розничной цены, установленной производителем.

Законопроект внесли депутаты от «Единой России» и ЛДПР в 2018 году. В конце 2020 года его подписал Владимир Путин.

По информации Росстата, в 2019 году в России курил почти каждый четвертый (22,5%), а количество заядлых курильщиков увеличивается с каждой возрастной группой: от 6,9% среди подростков 15–19 лет до 32,5% для людей 40–50 лет (самые курящие). Кроме того, страна оказалась первой в рейтинге по количеству выкуренных сигарет на человека в день.

О том, почему так сложно бросить курить и избавиться от других вредных привычек, «Афише Daily» рассказывала молекулярный биолог Ирина Якутенко.

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