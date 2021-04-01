Колин Ферт снимется в криминальном сериале «Лестница». Он будет основан на реальной истории

Колин Ферт снимется в телеадаптации документального фильма «Лестница», вышедшего в 2004 году и рассказавшего захватывающую историю об убийстве и его запутанном расследовании. Об этом сообщил Deadline.

Проект реализуют стриминговый сервис HBO Max и компания Annapurna Television. Сериал из восьми эпизодов расскажет о загадочной смерти Кэтлин Питерсон, которая была найдена мертвой на лестнице своего дома.

Выяснение обстоятельств ее гибели затянулось на 16 лет. Главным подозреваемым, а позднее и осужденным в убийстве женщины оказался ее муж — успешный писатель Майкл Питерсон. Именно его сыграет в новом шоу Ферт.

Сценарий сериала написали Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь»,«Грешница») и Мэгги Коэн («Американская история преступлений»). Капмос поставит шесть из восьми эпизодов шоу. Когда проект выйдет на HBO Max, пока не сообщается.

«Это был проект, над которым я так или иначе работал с 2008 года. Это был долгий и извилистый путь, но он того стоил, чтобы найти таких партнеров, как HBO Max, Annapurna, ко-шоураннер Мэгги Кон и невероятный Колин Ферт», — сказал Кампос.