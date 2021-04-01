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На выставку человеческих тел в Москве перестанут пускать несовершеннолетних без сопровождения

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:01

Вход на анатомическую выставку доктора Гюнтера фон Хагенса «Миры тела», которая сейчас проходит в Москве, ограничат для несовершеннолетних. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Дети до 12 лет по-прежнему не смогут посмотреть экспозицию, а подростков будут пускать в павильон только в сопровождении законных представителей. Такие правила ввели из‑за общественного резонанса вокруг выставки.

«За дни функционирования выставки в Москве ее посетили более 30 тыс. человек, включая деятелей медицины, культуры, которые дали высокую оценку экспозиции», — добавили в пресс-службе выставочного центра.

Представители ВДНХ рассказали, что Роскомнадзор проверил экспозицию и признал, что на ней представлена научная информация. Ранее проверить выставку приказал глава СК Александр Бастрыкин. Также «Миры тела» вызвали беспокойство руководства Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

Анатомическая выставка «Миры тела» («Body Worlds») открылась на ВДНХ 12 марта. На экспозиции представлены человеческие трупы без кожи, обработанные особым способом и установленные в различных позах, а также отдельные внутренние органы людей.

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