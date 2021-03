Дженни Бет из Savages и Бобби Гиллеспи из Primal Sream выпустили клип «Remember We Were Lovers»

Дженни Бет из Savages и Бобби Гиллеспи из Primal Sream анонсировали совместный альбом «Utopian Ashes». Они представили с него первый клип «Remember We Were Lovers», который можно посмотреть на ютьюбе .

«Utopian Ashes» выйдет 2 июля на лейбле Third Man, который основал Джек Уайт из The White Stripes, The Dead Weather и The Raconteurs. Артисты также представили обложку альбома.