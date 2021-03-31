Дженни Бет из Savages и Бобби Гиллеспи из Primal Sream выпустили клип «Remember We Were Lovers»

Дженни Бет из Savages и Бобби Гиллеспи из Primal Sream анонсировали совместный альбом «Utopian Ashes». Они представили с него первый клип «Remember We Were Lovers», который можно посмотреть на ютьюбе.

В записи пластинки приняли участие гитарист и клавишник Primal Sream Эндрю Иннес и работающий на сольных проектах Бет бас-гитарист Джонни Хостайл. Релиз будет состоять из 10 треков.