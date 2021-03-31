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Дженни Бет из Savages и Бобби Гиллеспи из Primal Sream выпустили клип «Remember We Were Lovers»

Константин Зорниченко
Вчера в 23:20

Дженни Бет из Savages и Бобби Гиллеспи из Primal Sream анонсировали совместный альбом «Utopian Ashes». Они представили с него первый клип «Remember We Were Lovers», который можно посмотреть на ютьюбе.

В записи пластинки приняли участие гитарист и клавишник Primal Sream Эндрю Иннес и работающий на сольных проектах Бет бас-гитарист Джонни Хостайл. Релиз будет состоять из 10 треков.

«Utopian Ashes» выйдет 2 июля на лейбле Third Man, который основал Джек Уайт из The White Stripes, The Dead Weather и The Raconteurs. Артисты также представили обложку альбома.

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