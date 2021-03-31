Расследование убийства в американской глубинке в трейлере сериала «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет

Шоу рассказывает о детективе Мейр Шихан городка в Пенсильвании, которая расследует произошедшее в родном краю убийство. Героине предстоить раскрыть темную сторону сплоченной общины.

Стриминговый сервис «Амедиатека» опубликовал русскоязычный трейлер мини-сериала «Мейр из Исттауна». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Главную роль в проекте исполнила Кейт Уинслет, Джулианна Николсон, Джин Смарт, Энгаури Райс, Эван Питерс и другие. Сценарий написал Брэд Ингелсби («Женщина в огне», «Вне игры»), а режиссером всех семи эпизодов выступил Крэйг Зобел («Оставленные», «Охота»). На «Амедиатеке» выйдет 19 апреля.

Ранее стало известно, что Гай Пирс заменит в проекте Бена Майлса который покинул проект из‑за неудобного расписания съемок более года назад.

«Афиша Daily» внесла «Кобылу Исттауна» в список самых ожидаемых сериалов 2021 года. В список также попали «Проклятие» с Эммой Стоун, «Это грех» Расселла Т.Дэвиса и «Белый лотос» от сценариста и режиссера Майка Уайта.