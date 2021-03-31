перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Расследование убийства в американской глубинке в трейлере сериала «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет 22:43
Минкульт разрешил показать в кинотеатрах полную версию фильма «Супернова» 22:09
Власти Москвы пообещали сохранить «Елисеевский» как памятник архитектуры. Что в нем откроют, неясно 22:06
Эпиляция груди и ядовитый паук на лице: на что идут актеры ради своих ролей 21:32
Tim Bennett/Unsplash Facebook упростит доступ к хронологической ленте новостей и позволит ограничить комментарии к постам
Facebook упростит доступ к хронологической ленте новостей и позволит ограничить комментарии к постам 21:10
Glastonbury в этом году пройдет онлайн. На фестивале выступят Coldplay, Haim и Деймон Албарн 20:42
ФСИН: Навальному в колонии оказывают всю необходимую медпомощь. Его состояние стабильное 20:33
В сети появился трейлер мультфильма «Спирит непокорный». Это сиквел оскараносной картины 2002 года 20:19
Навальный объявил голодовку, Дудь выпустил новый фильм и другие новости дня 20:16 Дайджест
Mat Napo/Unsplash В Москве заразились коронавирусом около тысячи человек, прошедших вакцинацию
В Москве заразились коронавирусом около тысячи человек, прошедших вакцинацию 19:34
Sakhalin.info: на Сахалине силовики ворвались на детскую тренировку. Воспитанников уложили на пол 19:21
Паша Техник сидит в тюрьме. Его дважды задерживали за пьяное вождение 19:09
Morcheeba выпустили клип на песню «The Moon». Это кавер на трек Ирены Жилич 18:51
Хорватия разрешит въезд привившимся от коронавируса. В том числе «Спутником V» 18:14
navalny/Instagram Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача
Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача 18:07
На «Хлебозаводе» пройдет весенний гараж-сейл 18:01
В Башкирии учительница нарисовала ручкой двойку на лбу первоклассницы. Прокуратура проводит проверку 18:01
Японца оштрафовали на 80 долларов за кибербуллинг участницы реалити-шоу. Она покончила с собой 17:40
Жителя Самары приговорили к тюрьме за убийство котенка на глазах у ребенка 17:13
Петербургские студенты собирают деньги на реставрацию склепа из фильма «Брат» 17:00
Отключить рекламу

Расследование убийства в американской глубинке в трейлере сериала «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет

Константин Зорниченко
Сегодня в 22:43

Стриминговый сервис «Амедиатека» опубликовал русскоязычный трейлер мини-сериала «Мейр из Исттауна». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Шоу рассказывает о детективе Мейр Шихан городка в Пенсильвании, которая расследует произошедшее в родном краю убийство. Героине предстоить раскрыть темную сторону сплоченной общины.

Главную роль в проекте исполнила Кейт Уинслет, Джулианна Николсон, Джин Смарт, Энгаури Райс, Эван Питерс и другие. Сценарий написал Брэд Ингелсби («Женщина в огне», «Вне игры»), а режиссером всех семи эпизодов выступил Крэйг Зобел («Оставленные», «Охота»). На «Амедиатеке» выйдет 19 апреля.

Ранее стало известно, что Гай Пирс заменит в проекте Бена Майлса который покинул проект из‑за неудобного расписания съемок более года назад.

«Афиша Daily» внесла «Кобылу Исттауна» в список самых ожидаемых сериалов 2021 года. В список также попали «Проклятие» с Эммой Стоун, «Это грех» Расселла Т.Дэвиса и «Белый лотос» от сценариста и режиссера Майка Уайта.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
видео
Билл Виола. Путешествие души
Движущиеся миры главного видеохудожника Америки

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Кейт Уинслет
Джулианна Николсон
Энгаури Райс
Эван Питерс
Крэйг Зобел
Бен Майлс
Эмма Стоун
Майк Уайт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить