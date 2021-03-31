Минкульт разрешил показать в кинотеатрах полную версию фильма «Супернова»

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение полной версии драмы о гомосексуальной паре «Супернова». Об этом сообщает «Интерфакс».

Фильм без вырезанных сцен появится на больших экранах 8 апреля. Прокатчик World Pictures предложила «всем кинотеатрам взять фильм в прокат с этой даты».

«По реакции кинотеатров и зрителя станет понятно, насколько этот фильм востребован в России. Насколько нам известно, многие ожидали выхода этой версии фильма», — заявили в компании.

«Супернова» рассказывает об отношениях гей-пары, в которой один из партнеров столкнулся с деменцией. На недостающие несколько минут в картине обратили внимание читатели и автор телеграм-канала «#содомиумора».

Кинокритик Ефим Гугнин в своей рецензии написал, что прокатная компания World Pictures пытается представить драму как «историю о двух очень, ну очень близких гетеросексуальных друзьях, которые путешествуют по памятным местам в Англии». Он отметил, что прокатчик попросил кинокритиков не акцентировать внимание на вырезанной сцене и ее контексте в истории.

По мнению Гугнина, это не больше чем акт самоцензуры из‑за страха скандала и закона о гей-пропаганде. Однако «Супернова» вышла в прокат с маркировкой «18+», а закон распространяется на несовершеннолетних, поэтому вариант с отказом кинотеатров показывать картину маловероятен.

Посмотревшие картину в оригинале рассказали, что из фильма пропала как минимум одна сцена, в которой пара пытается заняться сексом, но дело ограничивается поцелуями. В телеграм-канале «#содомиумора» подчеркнули важность сцены в смысловом контексте ленты, причем зрителю даже в сокращенной версии понятно, что герои Ферта и Туччи не просто близкие друзья, а влюбленная пара в длительных отношениях, и авторы картины не уделяют особого внимания их ориентации.