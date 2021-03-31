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Власти Москвы пообещали сохранить «Елисеевский» как памятник архитектуры. Что в нем откроют, неясно

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:06

Московские власти намерены сохранить в целости легендарный магазин «Елисеевский». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Департамент городского имущества столицы.

У исторических залов, вероятно, будет новый собственник или арендодатель — какой именно, пока неизвестно. С ним, как обещают в ведомстве, заключат договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры.

Власти столицы не уточнили, планируют ли они сохранить «Елисеевский» именно как магазин. Тем не менее заявили, что за сохранность объекта будет отвечать Департамент культурного наследия Москвы.

«Помещения „Елисеевского“ находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена», — рассказали в департаменте.

В ведомстве отметили, что «ситуация с возможным закрытием „Елисеевского“ не связана с имущественными претензиями арендатора к городу». Ее причина — коммерческие отношения между арендатором и субарендатором торговых площадей.

Ранее сообщалось, что магазин «Елисеевский» закроется 11 апреля из‑за убытков, связанных с расторжением контракта с сетью «Алые паруса», и неисполнения Росреестром решения арбитражного суда о регистрации прав собственности ООО «Елисеевский магазин» на выкупленное помещение.

«Елисеевский» открыл купец Михаил Елисеев в 1901 году. В 1920-х годах он получил название «Гастроном № 1». В советское время считался самым знаменитым продуктовым магазином в СССР и стал одной из главных достопримечательностей Москвы.

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