Facebook упростит доступ к хронологической ленте новостей и позволит ограничить комментарии к постам

Социальная сеть Facebook расширит возможности пользователей по настройке новостной ленты. Она позволит ограничить комментарии к своим публикациям, а также упростит доступ к хронологическому порядку постов на главной странице.

Теперь прокомментировать общедоступные материалы смогут отдельные люди или только друзья автора. Это, как считают в Facebook, поможет «ограничить потенциально нежелательные взаимодействия» и «чувствовать себя в безопасности» на платформе.

Кроме того, соцсеть продолжит уведомлять пользователей о том, почему они видят тот или иной контент в ленте. Получать более актуальную и свежую информацию в фейсбуке также станет легче: переключение на хронологическую ленту выведут из меню в более удобное место.

Инструмент Favourites поможет выделить, публикации каких страниц и людей более важны для конкретного аккаунта. В список любимых источников разрешат добавлять 30 авторов — их посты станут приоритетными в ленте, сформированной алгоритмами.

«Мы знаем, что, помогая вам лучше управлять своим опытом на фейсбуке, мы можем помочь благополучию. Поэтому мы продолжим инвестировать в то, чтобы у вас было больше контроля и контекста», — пообещали в Facebook.