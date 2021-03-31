Эпиляция груди и ядовитый паук на лице: на что идут актеры ради своих ролей

BuzzFeed собрал любопытные факты об известных фильмах, которые заставят вас еще больше уважать и любить некоторых актеров. Публикуем самые интересные из них. 1. Гниющая еда на столах в фильмах о Гарри Поттере Крис Коламбус, режиссер первых двух частей «Гарри Поттера», хотел, чтобы все в его фильмах выглядело максимально реалистично. Это касалось и еды. Поэтому все блюда на столах в Большом зале Хогвартса были настоящими. Однако со временем еда портилась, и вскоре на площадке было почти невозможно работать из‑за невыносимого запаха. На съемках актерам приходилось притворяться, что они ничего не чувствуют, хотя перед ними лежали гнилые продукты. Чтобы больше такого не повторилось, в следующих фильмах уже использовали замороженную еду или муляжи блюд.

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2. Леонардо Ди Каприо съел сырую печень бизона на съемках «Выжившего» Вегетарианца Ди Каприо беспокоило, что искусственный орган, созданный отделом реквизита, выглядит недостаточно реалистично. И что он сделал? Вызвался съесть настоящую сырую печень. Сцена вызывает не самые приятные чувства, зато актер доказал, что готов на все ради своей роли. На съемках «Выжившего» были и другие сложные для Ди Каприо сцены: например, ему приходилось спать в мертвой лошади и купаться в ледяной реке.

3. И опять Лео, который продолжил играть в «Джанго освобожденном» несмотря на порез руки Во второй части фильма есть сцена, в которой актер изо всех сил бьет рукой по столу и разбивает бокал. Его рука окровавлена и можно подумать, что это очередное достижение гримеров. Но как оказалось, кровь в кадре была настоящая. Ди Каприо действительно порезался, но не стал выходить из роли. Он продолжил играть, не обращая внимания на боль, однако в итоге ему пришлось наложить несколько швов.

4. Кейт Уинслет потеряла сознание во время сцены с раковиной в «Вечном сиянии чистого разума» На съемках фильма ей пришлось провести несколько часов в горячей воде. По словам Джима Кэрри, актрису даже несколько раз тошнило, но режиссер Мишель Гондри не хотел приостанавливать работу. В конце концов Кейт упала в обморок.

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5. Лупита Нионго на съемках фильма «Мы» оставалась в своей роли целый день Актриса сыграла в хорроре сразу две роли — идеальную мать семейства (Аделаиду) и ее жуткого двойника (Рэд). Эта игра «против самой себя» оказала на нее сильное эмоциональное воздействие. На протяжение всего дня она не переставала разговаривать своим жутким голосом и изолировалась от остальных актеров.

6. Тони Тодд по-настоящему засунул пчел в рот в «Кэндимене» Во время съемок печально известной сцены с пчелами в «Кэндимене» актер фактически набил рот живыми насекомыми. При этом еще до съемок он договорился о бонусе в размере 1000 долларов за каждый раз, когда его ужалит пчела. Это произошло 23 раза.

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7. Дэниел Стерн не знал, что в фильме «Один дома» на его лице окажется живой паук Актер изначально не знал, что сцена будет сниматься с участием настоящего ядовитого птицееда. Стерну нужно было изобразить гримасу ужаса и крик совершенно без звука, чтобы не испугать паука, иначе последствия оказались бы плачевными. В итоге сцену сняли с первого же дубля, а звук наложили уже после.

8. Настоящая эпиляция груди для Стива Кэрелла в «Сорокалетнем девственнике» Режиссер фильма Джадд Апатоу решил, что эмоции должны быть натуральными, поэтому актер испытал на себе все прелести этой процедуры. Ему действительно срывали воском собственные волосы, так что крик в кадре — на сто процентов искренний. Сцену, к счастью Кэрелла, сняли одним дублем.

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9. Джона Хилл попал в больницу на съемках «Волка с Уолл-стрит» из‑за бутафорского кокаина Актер рассказал, что после вдыхания такого порошка на камеру его госпитализировали с бронхитом. Для имитации кокаина в фильме использовался витамин D в порошке, который, как утверждает Хилл, имел и некоторые положительные эффекты.