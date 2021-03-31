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Glastonbury в этом году пройдет онлайн. На фестивале выступят Coldplay, Haim и Деймон Албарн

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:42

Музыкальный фестиваль «Гластонбери», который проводят в Великобритании с 1970 года, в этот раз пройдет в онлайн-режиме. Об этом организаторы сообщили в инстаграме.

Хедлайнерами мероприятия станут Coldplay, Haim и Деймон Албарн. К ним присоединятся Майкл Киванука, Джорджа Смит, Кано, Idles и Хани Дижон. Артистам организуют выступления в фирменных декорациях фестиваля, и организаторы пообещали, что зрителей ждет множество сюрпризов.

Трансляция будет идти от пяти до шести часов, а ее режиссером выступит Пол Дагдейл, известный как автор документальных фильмов о музыкантах. Платное мероприятие состоится 22 мая. Билеты можно приобрести на специально подготовленном сайте.

Об отмене Glastonbury из‑за пандемии коронавируса стало известно в январе. По этой же причине мероприятие не состоялось и в прошлом году. Два других крунейших международных фестиваля — Coachella и Primavera Sound — тоже недавно объявили об отмене в 2021 году.

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