Glastonbury в этом году пройдет онлайн. На фестивале выступят Coldplay, Haim и Деймон Албарн

Музыкальный фестиваль «Гластонбери», который проводят в Великобритании с 1970 года, в этот раз пройдет в онлайн-режиме. Об этом организаторы сообщили в инстаграме.
Хедлайнерами мероприятия станут Coldplay, Haim и Деймон Албарн. К ним присоединятся Майкл Киванука, Джорджа Смит, Кано, Idles и Хани Дижон. Артистам организуют выступления в фирменных декорациях фестиваля, и организаторы пообещали, что зрителей ждет множество сюрпризов.
Трансляция будет идти от пяти до шести часов, а ее режиссером выступит Пол Дагдейл, известный как автор документальных фильмов о музыкантах. Платное мероприятие состоится 22 мая. Билеты можно приобрести на специально подготовленном сайте.
Об отмене Glastonbury из‑за пандемии коронавируса стало известно в январе. По этой же причине мероприятие не состоялось и в прошлом году. Два других крунейших международных фестиваля — Coachella и Primavera Sound — тоже недавно объявили об отмене в 2021 году.