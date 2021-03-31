Glastonbury в этом году пройдет онлайн. На фестивале выступят Coldplay, Haim и Деймон Албарн

Музыкальный фестиваль «Гластонбери», который проводят в Великобритании с 1970 года, в этот раз пройдет в онлайн-режиме. Об этом организаторы сообщили в инстаграме.

Хедлайнерами мероприятия станут Coldplay, Haim и Деймон Албарн. К ним присоединятся Майкл Киванука, Джорджа Смит, Кано, Idles и Хани Дижон. Артистам организуют выступления в фирменных декорациях фестиваля, и организаторы пообещали, что зрителей ждет множество сюрпризов.