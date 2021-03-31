ФСИН: Навальному в колонии оказывают всю необходимую медпомощь. Его состояние стабильное

Алексею Навальному оказывают в колонии всю необходимую медицинскую помощь. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области.

«Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон. В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных», — заявили в ведомстве.

Выговоры, по утверждению ФСИН, политик получил за «неоднократные нарушения». Они связаны с отказом дежурить по камере, нарушением установленной формы одежды и несоблюдением порядка дня, отметили там.

В ведомстве пояснили, что помощь Навальному оказывается «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями». Состояние здоровья политика по результатам обследования «оценивается как стабильное, удовлетворительное», добавили в ФСИН.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

24 марта адвокаты Навального рассказали о его резком ухудшении здоровья. По их словам, оппозиционер уже несколько дней испытывает сильные боли в спине, у него начала отниматься нога. В качестве помощи оппозиционеру дают только таблетки ибупрофена.

Навальный считает, что сотрудники колонии намеренно вредят его здоровью, нарушая право на непрерывный восьмичасовой сон и не оказывая должной медицинской помощи. Ночью они каждый час проводят проверки, а также не раскрывают его диагноз.

31 марта политик объявил голодовку, потребовав пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. По его словам, он перестает чувствовать участки на второй ноге, а вместо медицинской помощи его пытают бессонницей.