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Расследование убийства в американской глубинке в трейлере сериала «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет 22:43
Минкульт разрешил показать в кинотеатрах полную версию фильма «Супернова» 22:09
Власти Москвы пообещали сохранить «Елисеевский» как памятник архитектуры. Что в нем откроют, неясно 22:06
Эпиляция груди и ядовитый паук на лице: на что идут актеры ради своих ролей 21:32
Tim Bennett/Unsplash Facebook упростит доступ к хронологической ленте новостей и позволит ограничить комментарии к постам
Facebook упростит доступ к хронологической ленте новостей и позволит ограничить комментарии к постам 21:10
Glastonbury в этом году пройдет онлайн. На фестивале выступят Coldplay, Haim и Деймон Албарн 20:42
ФСИН: Навальному в колонии оказывают всю необходимую медпомощь. Его состояние стабильное 20:33
В сети появился трейлер мультфильма «Спирит непокорный». Это сиквел оскараносной картины 2002 года 20:19
Навальный объявил голодовку, Дудь выпустил новый фильм и другие новости дня 20:16 Дайджест
Mat Napo/Unsplash В Москве заразились коронавирусом около тысячи человек, прошедших вакцинацию
В Москве заразились коронавирусом около тысячи человек, прошедших вакцинацию 19:34
Sakhalin.info: на Сахалине силовики ворвались на детскую тренировку. Воспитанников уложили на пол 19:21
Паша Техник сидит в тюрьме. Его дважды задерживали за пьяное вождение 19:09
Morcheeba выпустили клип на песню «The Moon». Это кавер на трек Ирены Жилич 18:51
Хорватия разрешит въезд привившимся от коронавируса. В том числе «Спутником V» 18:14
navalny/Instagram Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача
Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача 18:07
В Башкирии учительница нарисовала ручкой двойку на лбу первоклассницы. Прокуратура проводит проверку 18:01
На «Хлебозаводе» пройдет весенний гараж-сейл 18:01
Японца оштрафовали на 80 долларов за кибербуллинг участницы реалити-шоу. Она покончила с собой 17:40
Жителя Самары приговорили к тюрьме за убийство котенка на глазах у ребенка 17:13
Петербургские студенты собирают деньги на реставрацию склепа из фильма «Брат» 17:00
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Навальный объявил голодовку, Дудь выпустил новый фильм и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:16

Алексей Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства.

Юрий Дудь выпустил фильм о просветительском проекте «Кружок». Он посвящен теме образования в российской провинции.

ВОЗ подготовила доклад о происхождении COVID-19. В нем версию о лабораторном происхождении инфекции назвали «крайне маловероятной».

Россельхознадзор зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Продолжительность иммунитета после такой прививки составляет не менее шести месяцев.

В России за последние выявили 8275 случаев коронавируса. Вылечились 10 176 человек, умерли 408 пациентов.

Валентина Матвиенко предложила выяснить, как песня Манижи оказалась на «Евровидении». Она заявила, что не понимает, о чем эта композиция.

Лига безопасного интернета тем временем попросила Генпрокуратуру проверить Моргенштерна на пропаганду наркотиков. В случае выявления нарушений общественники просят привлечь музыканта к ответственности.

Карты Google будут создавать маршруты для водителей так, чтобы они оставляли наименьший углеродный след. Программа будет анализировать трафик, уровень выбросов машин и градус наклона дорог.

«Яндекс» впервые за 13 лет сменил логотип. А компания Samsung начала устанавливать неудаляемые сервисы «Яндекса» на новые смартфоны.

YouTube в качестве эксперимента отключит счетчик дизлайков. Решение было принято после критики и жалоб от блогеров.

«Оскар-2021» пройдет не только в США, но и в двух европейских городах. Это произойдет впервые в истории премии.

«Москино» 1 апреля выпустит литературно-иллюстрированный журнал о Москве. Он будет продаваться в самой сети городских кинотеатров, магазинах «Фаланстер» и других книжных лавках столицы.

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