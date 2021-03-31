Навальный объявил голодовку, Дудь выпустил новый фильм и другие новости дня

Алексей Навальный объявил голодовку в колонии. Он требует пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства.

Юрий Дудь выпустил фильм о просветительском проекте «Кружок». Он посвящен теме образования в российской провинции.

ВОЗ подготовила доклад о происхождении COVID-19. В нем версию о лабораторном происхождении инфекции назвали «крайне маловероятной».

Россельхознадзор зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Продолжительность иммунитета после такой прививки составляет не менее шести месяцев.

В России за последние выявили 8275 случаев коронавируса. Вылечились 10 176 человек, умерли 408 пациентов.

Валентина Матвиенко предложила выяснить, как песня Манижи оказалась на «Евровидении». Она заявила, что не понимает, о чем эта композиция.

Лига безопасного интернета тем временем попросила Генпрокуратуру проверить Моргенштерна на пропаганду наркотиков. В случае выявления нарушений общественники просят привлечь музыканта к ответственности.

Карты Google будут создавать маршруты для водителей так, чтобы они оставляли наименьший углеродный след. Программа будет анализировать трафик, уровень выбросов машин и градус наклона дорог.

«Яндекс» впервые за 13 лет сменил логотип. А компания Samsung начала устанавливать неудаляемые сервисы «Яндекса» на новые смартфоны.

YouTube в качестве эксперимента отключит счетчик дизлайков. Решение было принято после критики и жалоб от блогеров.

«Оскар-2021» пройдет не только в США, но и в двух европейских городах. Это произойдет впервые в истории премии.

«Москино» 1 апреля выпустит литературно-иллюстрированный журнал о Москве. Он будет продаваться в самой сети городских кинотеатров, магазинах «Фаланстер» и других книжных лавках столицы.